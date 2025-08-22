Spotkanie Putin-Zełenski. Trump ujawnia, czy chce na nim być

Biały Dom: Zełenski i Putin wyrazili wolę, aby rozmawiać Źródło: TVN24

- Zobaczymy, czy Putin i Zełenski będą mogli współpracować - stwierdził Donald Trump w czasie piątkowej konferencji prasowej. - Zobaczymy, czy będę musiał tam być. Wolałbym nie być - dodał prezydent USA, odnosząc się do kwestii planowanego spotkania Władimira Putina i Wolodymyra Zełenskiego.

19 sierpnia rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że "Putin zgodził się na rozpoczęcie następnego etapu procesu pokojowego, czyli na spotkanie z Zełenskim". - Będziemy pracować nad tym, by doszło do niego jak najszybciej - zapewniła.

Putin miał zgodzić się na spotkanie podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem USA, która odbyła się w dniu spotkania Trumpa w Waszyngtonie z Zełeńskim i europejskimi przywódcami.