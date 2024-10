Skandal z zakażoną krwią. Rodziny blisko 3 tysięcy zmarłych mogą ubiegać się o odszkodowania

- Żadna kwota odszkodowania nie jest w stanie w pełni zrekompensować cierpienia będącego wynikiem tego skandalu. Robimy jednak wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić zakażonym i pokrzywdzonym odmieniające życie kwoty - przekazał odpowiedzialny za nadzór nad wypłatami minister Nick Thomas-Symonds.

Odszkodowania dla poszkodowanych w wyniku skandalu z zakażoną krwią

Częściowe wypłaty - w wysokości od 100 do 210 tysięcy funtów (521 tys. – 1,1 mln zł) - otrzymały już osoby, które zostały zainfekowane wirusem HIV bądź zapadły w wyniku skandalu na wirusowe zapalenie wątroby. One również mogą się już ubiegać o pełne odszkodowanie. Zgodnie z ustaleniami "The Telegraph" jego wysokość może wynieść nawet do 2,7 mln funtów (14 mln zł.). Pierwsze wypłaty mają zostać dokonane jeszcze w tym roku.

Skandal z zakażoną krwią media na Wyspach opisują jako "najgorszą katastrofą w leczeniu" w historii brytyjskiej służby zdrowia. Jak pisaliśmy, na początku lat 80. Wielka Brytania nie była w stanie sprostać zapotrzebowaniu na tzw. czynnik VIII, reklamowane wówczas jako "cudowny lek" białko odpowiedzialne za krzepnięcie krwi podawane osobom z hemofilią. Czynnik uzyskiwano poprzez łączenie lub mieszanie osocza krwi tysięcy dawców. Z powodu niedoborów brytyjska służba zdrowia zaczęła sprowadzać go z USA. O ile jednak na Wyspach oddawanie krwi zawsze wiązało się z honorowym krwiodawstwem, to w USA można było płacić za pozyskiwane osocze. Jak donosiła BBC, to sprawiało, że "grupy wysokiego ryzyka, od więźniów po osoby zażywające narkotyki, miały wyraźną motywację finansową do oddawania krwi i potencjalnego kłamstwa na temat swojej historii medycznej". Po latach okazało się, że całe partie tego leku były skażone wirusem HIV i wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Dochodzenie w sprawie wszczęto w 2017 roku, po latach starań osób pokrzywdzonych.