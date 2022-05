Ławrow: Hitler miał żydowskie korzenie. Izraelskie władze oburzone

Izraelskie MSZ wezwało w poniedziałek rosyjskiego ambasadora w związku z wypowiedzią ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, którego zdaniem Adolf Hitler miał "żydowskie korzenie" . - To niewybaczalny, skandaliczny i historyczny błąd - oświadczył szef izraelskiej dyplomacji Jair Lapid.

Moskwa twierdzi, że inwazja na Ukrainę to "specjalna operacja wojskowa" mająca na celu "denazyfikację" sąsiada. W niedzielę, w wywiadzie udzielonym włoskiej telewizji, Siergiej Ławrow stwierdził, że żydowskie pochodzenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego nie podważa rosyjskiej propagandowej tezy o nazistowskim charakterze ukraińskich władz. Zdaniem Ławrowa bowiem, Adolf Hitler "również miał żydowskie korzenie", a "największymi antysemitami są właśnie Żydzi".

Ostra reakcja strony izraelskiej

Wypowiedź szefa MSZ Rosji wywołała burzę w Izraelu. W poniedziałek izraelskie MSZ poinformowało, że wezwało do siebie ambasadora Rosji na "poważną rozmowę" w tej sprawie. Szef izraelskiej dyplomacji Jair Lapid uznał komentarz Ławrowa za "niewybaczalny, skandaliczny i historyczny błąd".

- Powiedzieć, że Hitler był Żydem, to jak powiedzieć, że Żydzi sami się zabili - stwierdził cytowany przez dziennik "Haarec" Lapid. - To naziści prześladowali Żydów, to naziści byli nazistami, tylko naziści są odpowiedzialni za systematyczną zagładę narodu żydowskiego - dodał.