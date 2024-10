Siedem uprowadzonych autobusów. Nowy sposób gangów na policyjny pościg

Gang zmusił kierowców autobusów komunikacji miejskiej, aby zablokowali ulicę jednej z faweli w Rio de Janerio. Pozwoliło to przestępcom na skuteczną ucieczkę przed policjantami. Rzecznik brazylijskiej Policji Zmilitaryzowanej określił sposób działania przestępców jako ich "typową taktykę".

Do zdarzenia doszło na terenie faweli Tijuquinha na wzgórzach okalających od zachodu Rio de Janeiro. Siedem uprowadzonych autobusów komunikacji publicznej ustawionych w poprzek ulicy posłużyło w środę jednemu z gangów przestępczych do powstrzymania policyjnego pościgu. Nie była to pierwsza tego rodzaju "operacja" mająca udaremnić działania policji wobec przestępców - zauważają brazylijskie media.