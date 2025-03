"Zdrajca? Elon, jeśli nie rozumiesz, że obrona wolności jest podstawową zasadą tego, co czyni Amerykę wielką i zapewnia nam bezpieczeństwo, może powinieneś zostawić to tym z nas, którzy to rozumieją" - odpowiedział polityk.

Musk krytykuje zwolenników wspierania Ukrainy

Argumentował też, że przerwa w dostawach broni pomaga tylko Rosjanom, co dodatkowo ich ośmiela i zachęca do stawiania twardszych warunków w negocjacjach.

Wpis Muska był kolejną ostrą krytyką wymierzoną w Ukrainę i zwolenników jej popierania. Wcześniej popierał nazwanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dyktatorem, oskarżał go o kierowanie "obrzydliwą, ogromną machiną korupcyjną, żywiącą się zwłokami ukraińskich żołnierzy", a ostatnio proponował wydalenie go do neutralnego kraju i sugerował ofertę amnestii za jego rzekome zbrodnie. Mimo to w niedzielę zadeklarował, że nie odetnie ukraińskiemu wojsku dostępu do systemu łączności satelitarnej Starlink.