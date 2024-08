Seks coraz mniej bezpieczny. Alarmujące dane o współżyciu nastolatków

W czwartek europejski oddział Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ) przedstawił dane, z których wynika, że w ciągu ostatniej dekady na całym świecie znacząco spadł odsetek aktywnych seksualnie nastolatków, którzy się zabezpieczają z użyciem prezerwatyw. "Naraża to młodych ludzi na istotne ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową i nieplanowanych ciąż" - podkreślono. "Z danych jasno wynika, że spadek stosowania prezerwatyw jest powszechny, obejmuje wiele krajów i regionów, przy czym niektóre z nich doświadczają bardziej dramatycznego spadku niż inne" - zauważono.

Alarmujące dane WHO

Odsetek młodych, którzy podczas ostatniego stosunku seksualnego się zabezpieczali używając prezerwatywy, spadł tymczasem w 2022 roku wśród chłopców do 61 proc. z 70 proc. odnotowanych w 2014 roku, zaś wśród dziewcząt do 57 proc. z 63 proc. osiem lat wcześniej. W dodatku prawie jedna trzecia (30 proc. chłopców i 31 proc. dziewcząt) przyznała, że podczas ostatniego stosunku nie zabezpieczała się żadną z dostępnych metod antykoncepcji. Ponadto nastolatkowie pochodzący z rodzin niezamożnych częściej zgłaszali, że się w ogóle nie zabezpieczali (33 proc.) niż ich rówieśnicy z bardziej zamożnych rodzin (25 proc.).

WHO zauważa, że zarazem poziom stosowania tabletek antykoncepcyjnych pozostał w ostatnich latach na stabilnym poziomie i 26 proc. nastolatków zadeklarowało w 2022 roku, że zastosowało je przed ostatnim stosunkiem.

Antykoncepcja w Polsce

Organizacja podkreśliła, że dane te pokazują, jak ważne jest zapewnienie młodym ludziom kompleksowej edukacji seksualnej. Zdaniem głównego autora raportu dr Andrasa Kolto z Uniwersytetu w Galway jest to kluczem do "umożliwienia wszystkim młodym ludziom podejmowania świadomych decyzji dotyczących seksu w szczególnie wrażliwym momencie w ich życiu, gdy przechodzą z okresu dojrzewania do dorosłości". Zauważył, że oprócz samych informacji młodzi potrzebują też "bezpiecznej przestrzeni na dyskutowanie o kwestiach takich, jak zgoda, relacje intymne, tożsamość płciowa czy orientacja seksualna".