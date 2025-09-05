Kanadyjska policja. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Policja weszła do dawnej szkoły w miasteczku Richmound w południowozachodnim Saskatchewan, gdzie od 2023 roku Romana Didulo określana mianem "królowej Kanady" zajmowała pomieszczenia. Zatrzymano też osoby przebywające w parkujących w pobliżu samochodach i przeszukano jeden dom w miasteczku. Do interwencji doszło po informacjach, że na terenie budynku jest broń. Podczas przeszukania znaleziono cztery repliki broni.

Policja wkroczyła na teren szkoły, kiedy Didulo prowadziła streaming na Telegramie - podały media. Do jej pokoju weszło dwóch policjantów, jeden z nich nakazał odłożyć telefon i poinformował o zatrzymaniu. Nagranie, choć już bez obrazu, trwało jeszcze kilka minut, a potem ktoś zauważył, że streaming trwa i go przerwał.

"Królowa Kanada" Romana Didulo Źródło: Patrick Doyle / Reuters / Forum

W 2021 roku Didulo utworzyła "Partię Polityczną Kanada Najpierw", był to jednak bardziej biznes niż ruch polityczny - opisywała Canadian Anti-Hate Network(CAHN), organizacja dokumentująca przypadki ataków motywowanych nienawiścią. W 2021 roku, gdy zaczęło być o niej głośno, nazwała się "premierem" i "królową Kanady" i ogłosiła, że Kanada jest "republiką".

Szturm na komisariat, zastraszanie urzędników

Didulo to zwolenniczka teorii spiskowych, bliskie są jej polityczne wierzenia związane z kanadyjską odmianą spiskowego ruchu QAnon. Grupa ta twierdzi, że świat jest rządzony przez pedofilskich kanibali kontrolujących z ukrycia społeczeństwo i czczących szatana - podaje CAHN.

Telewizja Global News przypomniała, że zwolennicy Didulo jeszcze w 2020 roku weszli do jednej ze szkół podstawowych w Albercie i rozdawali propagandę antyszczepionkową. W 2024 roku około 30 zwolenników "królowej Kanady" próbowało szturmować komisariat w Peterborough w Ontario za "zbrodnie przeciw ludzkości" i "zbrodnie covidowe".

W lipcu biura urzędów miejscowości Richmound trzeba było zamknąć, ponieważ zwolennicy Didulo zastraszali pracowników. W sierpniu burmistrz Richmound Brad Miller zarzucił grupie wylewanie ścieków na terenie szkoły, gdzie zamieszkiwali zwolennicy Didulo, informował też, że grupa kradła wodę z wodociągów.

