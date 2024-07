Samoloty F-16 dla Ukrainy i "najtrudniejsze zadanie dla Kijowa"

U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Luke Milano/DVIDS

Holenderski F-16 U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Luke Milano/DVIDS

Członek think-tanku Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), prof. Justin Bronk, uważa, że nawet jeśli F-16 w Ukrainie jeszcze nie ma, to ataki rosyjskie są próbą sprawdzenia tego, jak ukraińskie lotnictwo się zachowuje w takich sytuacjach.

Amerykańskie samoloty mogą diametralnie zmienić równowagę sił

Nowy problem Ukrainy

Jeśli siłom powietrznym Ukrainy uda się zabezpieczyć F-16, to ich kolejnym kluczowym zadaniem będzie odparcie rosyjskich bombowców zrzucających bomby szybujące. Ten rodzaj uzbrojenia sprawia ogromne kłopoty stronie ukraińskiej, ponieważ są one bardzo precyzyjne i wywołują bardzo duże zniszczenia. Jeśli to by się udało, wojska utrzymujące linie frontu będą ponosić mniejsze straty i tym samym działać skuteczniej.