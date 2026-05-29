Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Są ranni

Kuba Koprzywa
Zespół autorów
Kuba KoprzywaAdam Styczek
|
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Rosyjski dron rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w rumuńskim mieście Gałacz, niedaleko granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. NATO zabrało głos w tej sprawie.

Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz, powodując pożar - poinformowało rumuńskie ministerstwo obrony w oświadczeniu wydanym o 3 w nocy z czwartku na piątek.

Według wstępnych informacji przekazanych przez rumuński Generalny Inspektorat ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, dwie osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach. Rannym udzielono pomocy medycznej na miejscu.

MSZ Rumunii o dronie, który uderzył w blok

Do sprawy odniosła się szefowa rumuńskiego MSZ Oana Toiu. Poinformowała, że w Rumunii rozbił się dron "przenoszący materiały wybuchowe, wykorzystywany do bombardowania infrastruktury w Ukrainie". Potwierdziła, że dwie osoby odniosły lekkie obrażenia, a budynek został ewakuowany.

"Dwa samoloty i śmigłowiec, należące do rumuńskich sił powietrznych, zostały poderwane, gdy rosyjskie drony pojawiły się na radarze. Miały one zezwolenie na strzelanie" - przekazała.

Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
Źródło zdjęcia: Reuters

Toiu oceniła, że "incydent ten stanowi poważną i nieodpowiedzialną eskalację ze strony Federacji Rosyjskiej". Zapowiedziała, że Rumunia podejmie niezbędne działania dyplomatyczne w tej sprawie.

"Rumunia poinformowała państwa członkowskie Unii Europejskiej, sojuszników oraz sekretarza generalnego NATO o zaistniałej sytuacji i zwróciła się z prośbą o podjęcie działań mających na celu przyspieszenie przekazania Rumunii środków do zwalczania dronów" - poinformowała szefowa MSZ Rumunii.

NATO zabrało głos w sprawie Rumunii

"Potępiamy lekkomyślne działania Rosji, a NATO będzie nadal wzmacniać swoją obronę przed wszelkimi zagrożeniami, w tym przed dronami" - napisał rzecznik NATO na X.

Rumunia jest pełnoprawnym członkiem Sojuszu od 29 marca 2004 roku, kiedy wraz z innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej, dołączyła do organizacji podczas największego rozszerzenia w jej historii.

Rosyjskie drony nad Rumunią

Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni. Monitoring zarejestrował około 16 Shahedów lecących w kierunku ukraińskiego miasta. Odległość w linii prostej z Reni do Gałacza w Rumunii wynosi około 20 kilometrów.

Z kolei rumuńska telewizja TVR poinformowała w piątek, powołując się na lokalne władze, że w okolicach miejscowości Basesti w okręgu Maramuresz w północno-zachodniej Rumunii znaleziono drona bez ładunku wybuchowego, a teren został zabezpieczony. Władze badają pochodzenie drona, który według doniesień ma rozpiętość skrzydeł około trzech metrów, oraz okoliczności, w jakich pojawił się na tym obszarze - dodała TVR.

W zeszłym miesiącu, podczas ostrzału terytorium Ukrainy, rosyjski dron naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na terenie tego kraju. Ambasador Rosji w Bukareszcie został wezwany do rumuńskiego MSZ w związku z tym incydentem.

Szczątki rosyjskiego drona spadły na terytorium państwa NATO
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szczątki rosyjskiego drona spadły na terytorium państwa NATO

W lutym Rumunia wysłała myśliwce, aby monitorować rosyjski atak na Ukrainę. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wtedy drona 100 metrów od rumuńskiej wioski Kilia Veche, położonej na przeciwległym brzegu Dunaju.

Nowe informacje o "cudownej broni" Putina
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowe informacje o "cudownej broni" Putina

Tatiana Serwetnyk
Źródło: PAP, Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
1 godz 2 min
AGNIESZKA SIKORA - bez polityki
"Rodzice mają pieniądze i potrafią nam przywieźć dziecko"
Piotr Jacoń
1 godz
pc
Ostro o kulisach mody. Hase nie daje już swoich ubrań modelkom
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
RumuniaRosjaWojna w Ukrainie
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Strażacy podczas akcji gaśniczej w powiecie wołomińskim
Pożar lasu pod Warszawą. Najważniejsze informacje
Adam Styczek
Rakieta Blue Origin eksplodowała podczas testu
Eksplozja i kula ognia. Jest komunikat po incydencie z rakietą
Kuba Koprzywa
Karol S. został uniewinniony
Neonazistowska koszulka zamiast munduru. Mężczyznę tłumaczy prawniczka
Lublin
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
Aktor Jacek Kopczyński został zatrzymany przez policję
Politycy PiS, aktor i szarpanina w Sejmie. Prokuratura podjęła decyzję
Klaudia Ziółkowska
Flagę UE "wciska pod kaloryfer". Czy tak?
Sędzia wcisnęła unijną flagę pod grzejnik. Czy tak?
Gabriela Sieczkowska
Ruczaj w Krakowie
To stwierdzenie komisarza Krakowa wywołało w mieście konsternację
Bartłomiej Plewnia
Gąsienice korowódki w gminie Rambouillet
Kłębią się na drzewach, powodują wysypkę. "Swędzenie nie do zniesienia"
METEO
Zabójstwo na Nowym Świecie. Proces głównego oskarżonego
"Skazał mamę Macieja na dożywotnie cierpienie". Koniec procesu w sprawie głośnego zabójstwa
Alicja Glinianowicz
Pożar pod Warszawą (zdjęcia z piątku 29.05)
"Wczoraj zasłaniała cały horyzont, obecnie unosi się trochę niżej"
WARSZAWA
Proces Łukasza Żaka
Sąd kończy przesłuchania w sprawie tragedii na Łazienkowskiej. Co zeznali ratownicy?
WARSZAWA
Chmura towarzysząca pożarowi niedaleko Warszawy
Stukilometrowa chmura nad Polską. Pożar widać z kosmosu
Agnieszka Stradecka
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na tak niemądry pomysł
Marek K.
"Wielki Mistrz" opuszcza więzienie. W jego dyskotece zaginął 16-latek
Martyna Sokołowska
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
Aleksandra Leo i Kazimierz Smoliński
Co z traktatem z Wielką Brytanią? "Prezydent popełnił już raz ten błąd"
Kropka nad i
Pożar
Leśnicy nie wykluczają podpalenia
Wołomin
Pożar lasu pod Warszawą
Wielki pożar, wątpliwości prezydenta, skradzione złoto
To warto wiedzieć
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Padła główna wygrana w Lotto Plus. Tyle dostanie zwycięzca
BIZNES
Pożar
Tak walczą z ogniem. Policja pokazuje nagrania
Adrian Wróbel
Deszczowo, wietrznie, wiosna
Niż wciśnie się nad Polskę. Miejscami spadnie solidna porcja deszczu
METEO
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Czy pogoda pomoże strażakom?
Krzysztof Posytek
Bawół przypominający Donalda Trumpa stał się viralem
Uznano, że wygląda jak Donald Trump. To uratowało mu życie
METEO
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Odcinek drogi zamknięty przez pożar
Pożar i zamknięta droga
WARSZAWA
Pamela Bondi i Donald Trump
Trump zwolnił ją z pracy, później usłyszała diagnozę
Świat
28 1925 fpf gosc-0001
Czarzasty nie otworzył aneksu do raportu z likwidacji WSI. Szef Kancelarii Sejmu tłumaczy
Polska
Debata Biden - Trump
"Byłam śmiertelnie przerażona". Żona Bidena wspomina jego debatę z Trumpem
Świat
Królowa Norwegii Sonja
Kolejne problemy zdrowotne królowej. Jest komunikat
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica