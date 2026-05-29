Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Są ranni

Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz

Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz, powodując pożar - poinformowało rumuńskie ministerstwo obrony w oświadczeniu wydanym o 3 w nocy z czwartku na piątek.

Według wstępnych informacji przekazanych przez rumuński Generalny Inspektorat ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, dwie osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach. Rannym udzielono pomocy medycznej na miejscu.

⚡️ For the first time since the start of the war, a Russian “Shahed” drone struck a residential high-rise in Romania — a NATO country



Several people were injured. A fire broke out on the upper floors of the building in Galați. pic.twitter.com/rrE2TFvyK6 — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2026 Rozwiń

MSZ Rumunii o dronie, który uderzył w blok

Do sprawy odniosła się szefowa rumuńskiego MSZ Oana Toiu. Poinformowała, że w Rumunii rozbił się dron "przenoszący materiały wybuchowe, wykorzystywany do bombardowania infrastruktury w Ukrainie". Potwierdziła, że dwie osoby odniosły lekkie obrażenia, a budynek został ewakuowany.

"Dwa samoloty i śmigłowiec, należące do rumuńskich sił powietrznych, zostały poderwane, gdy rosyjskie drony pojawiły się na radarze. Miały one zezwolenie na strzelanie" - przekazała.

Toiu oceniła, że "incydent ten stanowi poważną i nieodpowiedzialną eskalację ze strony Federacji Rosyjskiej". Zapowiedziała, że Rumunia podejmie niezbędne działania dyplomatyczne w tej sprawie.

"Rumunia poinformowała państwa członkowskie Unii Europejskiej, sojuszników oraz sekretarza generalnego NATO o zaistniałej sytuacji i zwróciła się z prośbą o podjęcie działań mających na celu przyspieszenie przekazania Rumunii środków do zwalczania dronów" - poinformowała szefowa MSZ Rumunii.

A russian drone carrying explosives, involved in the bombing of infrastructure in Ukraine crashed in Galați, Romania, causing a fire on the roof of a residential apartment building.



Two persons sustained minor injuries and several residents required medical attention, the… pic.twitter.com/P8jzYFrEEp — Toiu Oana (@oana_toiu) May 29, 2026 Rozwiń

NATO zabrało głos w sprawie Rumunii

"Potępiamy lekkomyślne działania Rosji, a NATO będzie nadal wzmacniać swoją obronę przed wszelkimi zagrożeniami, w tym przed dronami" - napisał rzecznik NATO na X.

Rumunia jest pełnoprawnym członkiem Sojuszu od 29 marca 2004 roku, kiedy wraz z innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej, dołączyła do organizacji podczas największego rozszerzenia w jej historii.

Rosyjskie drony nad Rumunią

Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni. Monitoring zarejestrował około 16 Shahedów lecących w kierunku ukraińskiego miasta. Odległość w linii prostej z Reni do Gałacza w Rumunii wynosi około 20 kilometrów.

Z kolei rumuńska telewizja TVR poinformowała w piątek, powołując się na lokalne władze, że w okolicach miejscowości Basesti w okręgu Maramuresz w północno-zachodniej Rumunii znaleziono drona bez ładunku wybuchowego, a teren został zabezpieczony. Władze badają pochodzenie drona, który według doniesień ma rozpiętość skrzydeł około trzech metrów, oraz okoliczności, w jakich pojawił się na tym obszarze - dodała TVR.

W zeszłym miesiącu, podczas ostrzału terytorium Ukrainy, rosyjski dron naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na terenie tego kraju. Ambasador Rosji w Bukareszcie został wezwany do rumuńskiego MSZ w związku z tym incydentem.

W lutym Rumunia wysłała myśliwce, aby monitorować rosyjski atak na Ukrainę. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wtedy drona 100 metrów od rumuńskiej wioski Kilia Veche, położonej na przeciwległym brzegu Dunaju.