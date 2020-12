Rumunia ma nowy rząd

- Zapewniam was, że nie zawiodę waszego zaufania - powiedział lorina Citu parlamentarzystom. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć dwa cele: pokonać kryzys zdrowotny i odbudować gospodarkę - dodał.

Misję utworzenia rządu we wtorek powierzył Citu, który jest też byłym ekonomistą banku centralnego Nowej Zelandii i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, prezydent Rumunii Klaus Iohannis.

Szeroka koalicja rządowa

Koalicja ma składać się z Partii Narodowo-Liberalnej (PNL), do której należy Citu, sojuszu w składzie Związek Ocalenia Rumunii i Partia Wolności (USR) oraz Jedność i Solidarność (PLUS), a także ze Związku Węgrów w Rumunii (UDMR). Mają one łącznie 244 mandaty na 465 mandatów w obu izbach parlamentu. Mogą też liczyć na wsparcie 18 deputowanych z innych mniejszości narodowych niż węgierska.