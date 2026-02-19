Po znalezisku w zagrodzie dla bydła okolicę opanowuje gorączka złota

RPA. Kopalnia złota w Carletonville na nagraniu archiwalnym Źródło: Reuters Archive

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Osadę Gugulethu na wschód od południowoafrykańskiego miasta Johannesburg w Republice Południowej Afryki ogarnęła "gorączka złota". Kilka dni temu po okolicy rozeszła się wieść, że komuś dopisało szczęście - pisze BBC. Jeden z mieszkańców Springs, kiedyś górniczego miasteczka, dziś funkcjonującego jako część większego obszaru metropolitalnego Ekurhuleni twierdził, że znalazł tam kruszec w zagrodzie dla bydła.

Mieszkańcy okolicy, wyposażeni w prowizoryczne narzędzia, ruszyli na poszukiwania cennego kruszcu. W rozmowie z wysłannikiem brytyjskiej stacji kilka osób przyznało, że udało się im odnaleźć złoto i sprzedać je na czarnym rynku.

Kiedyś były tu kopalnie złota

Departament Zasobów Mineralnych Republiki Południowej Afryki potępia poszukiwanie złota na własną rękę - podaje portal APA News. Argumentuje to tym, że prace górnicze są nielegalne i szkodliwe dla środowiska. Dodatkowo oddzielenie rudy od złota odbywa się przy wykorzystaniu niebezpiecznych substancji - między innymi rtęci czy cyjanku sodu.

Gorączka złota w Gugulethu w RPA. 17 lutego 2026. Źródło: OJ Koloti/Gallo Images via Getty Images

Nieuregulowane wykopaliska wpływają na niestabilność gruntu, a to może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Także dla dzieci, które również dołączają do poszukiwań po lekcjach.

- Wiemy, że to nielegalne. Chcemy, żeby rząd wydał nam pozwolenia na wydobycie, żebyśmy mogli pracować i płacić podatki - komentował w rozmowie z brytyjską stacją jeden z mężczyzn, który chciał zachować anonimowość. Wyjaśnił, że ma dwoje dzieci i musi jakoś zapewnić im przetrwanie.

Jak zauważa BBC nielegalne wydobycie jest w RPA powszechne. Gram złota jest wart około 100 dolarów (ok. 360 zł), natomiast miesięczna płaca minimalna w kraju to 368 dolarów (ok. 1320 zł).

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Ewa Żebrowska / am