Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Po znalezisku w zagrodzie dla bydła okolicę opanowuje gorączka złota

GettyImages-2261852549
RPA. Kopalnia złota w Carletonville na nagraniu archiwalnym
Źródło: Reuters Archive
W osadzie niedaleko Johannesburga w RPA od kilku dni trwają poszukiwania złota. Mieszkańcy przekopują ziemię w rejonie zagrody dla bydła, gdy po okolicy rozeszła się plotka o odnalezieniu tam cennego kruszcu.

Osadę Gugulethu na wschód od południowoafrykańskiego miasta Johannesburg w Republice Południowej Afryki ogarnęła "gorączka złota". Kilka dni temu po okolicy rozeszła się wieść, że komuś dopisało szczęście - pisze BBC. Jeden z mieszkańców Springs, kiedyś górniczego miasteczka, dziś funkcjonującego jako część większego obszaru metropolitalnego Ekurhuleni twierdził, że znalazł tam kruszec w zagrodzie dla bydła.

Mieszkańcy okolicy, wyposażeni w prowizoryczne narzędzia, ruszyli na poszukiwania cennego kruszcu. W rozmowie z wysłannikiem brytyjskiej stacji kilka osób przyznało, że udało się im odnaleźć złoto i sprzedać je na czarnym rynku.

Kiedyś były tu kopalnie złota

Departament Zasobów Mineralnych Republiki Południowej Afryki potępia poszukiwanie złota na własną rękę - podaje portal APA News. Argumentuje to tym, że prace górnicze są nielegalne i szkodliwe dla środowiska. Dodatkowo oddzielenie rudy od złota odbywa się przy wykorzystaniu niebezpiecznych substancji - między innymi rtęci czy cyjanku sodu.

Gorączka złota w Gugulethu w RPA. 17 lutego 2026.
Gorączka złota w Gugulethu w RPA. 17 lutego 2026.
Źródło: OJ Koloti/Gallo Images via Getty Images

Nieuregulowane wykopaliska wpływają na niestabilność gruntu, a to może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Także dla dzieci, które również dołączają do poszukiwań po lekcjach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Walka o dominację w Afryce. Nowe podejście USA

Walka o dominację w Afryce. Nowe podejście USA

BIZNES
Gorączka złota doprowadziła do tragedii

Gorączka złota doprowadziła do tragedii

- Wiemy, że to nielegalne. Chcemy, żeby rząd wydał nam pozwolenia na wydobycie, żebyśmy mogli pracować i płacić podatki - komentował w rozmowie z brytyjską stacją jeden z mężczyzn, który chciał zachować anonimowość. Wyjaśnił, że ma dwoje dzieci i musi jakoś zapewnić im przetrwanie.

Jak zauważa BBC nielegalne wydobycie jest w RPA powszechne. Gram złota jest wart około 100 dolarów (ok. 360 zł), natomiast miesięczna płaca minimalna w kraju to 368 dolarów (ok. 1320 zł).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Ewa Żebrowska / am

Źródło: BBC, APA News

Źródło zdjęcia głównego: OJ Koloti/Gallo Images via Getty Images

Udostępnij:
Tagi:
RPAZłoto
Czytaj także:
Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju
Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju. Trump: nigdy nie było niczego nawet zbliżonego
Świat
Robert Janczewski na sali Sądu Okręgowego w Katowicach
Siedem lat spędził w areszcie, został uniewinniony. Poruszające słowa matki
Katowice
GettyImages-2207574917
"Nareszcie". Oświadczenie rodziny Virginii Giuffre po aresztowaniu byłego księcia
Świat
Zbigniew Ziobro - Marcin Romanowski
Więcej na promocję niż pomoc, "wyniki z góry ustalone". Raport o Funduszu Sprawiedliwości
imageTitle
Odjęcie punktów? Zero punktów? O co chodzi w awanturze o ukaranie Świątek
EUROSPORT
Władimir Siemirunnij na treningu 4 lutego
Polski medalista wraca na tor
RELACJA
Fabryka w Wałbrzychu (zdjęcie z grudnia 2021)
"Wybraliśmy Polskę". Drugi taki zakład w Europie
BIZNES
shutterstock_2691622691
Tabletka, nie zastrzyki. AI stworzyła lek odchudzający. Wyniki są imponujące
Zdrowie
Co pokazuje mapa "etnicznych Europejczyków"?
Co pokazuje mapa "etnicznych Europejczyków"?
Zuzanna Karczewska
Przypinka z logiem Polski 2050 w klapie marynarki Szymona Hołowni
Co dalej po rozłamie? Pięć pytań o przyszłość Polski 2050
Rosja Kreml Plac Czerwony
Telegram: oskarżenia rosyjskiego rządu są sfabrykowane
BIZNES
Lód śryżowy
Lód śryżowy pojawił się w Karkonoszach. Co to za zjawisko
METEO
Trzy pisklęta flamingów przyszły na świat w Chorzowie
Trzy flamingi wykluły się w zoo
Katowice
Karambol w Bełchatowie. 9 osób poszkodowanych
Zderzenie pięciu pojazdów, w tym dwóch autobusów. Poszkodowanych dziewięć osób
Łódź
Martwy pyton znaleziony w Otwocku
Znaleźli martwego pytona
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Ruch w sprawie ENA dla Ziobry
imageTitle
Hiszpanie doczekali się złota po 54 latach. Wyprzedzili Polskę w tabeli
EUROSPORT
shutterstock_2604581091
Ryzyko groźnych usterek. Setki tysięcy aut objętych akcją serwisową
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Bełchatowie
W plecaku zapalił się powerbank. Ewakuacja szkoły
Łódź
imageTitle
Uderzony dmuchawą przed skokiem. "A gdyby trafiło mnie w twarz..."
EUROSPORT
Policja szuka kobiety ze zdjęcia
Weszła za ladę i ukradła pieniądze z kasy. Nie wiedziała, że jest nagrywana
Olsztyn
Melania Trump Z CHOINKĄ
Amerykanie ocenili Melanię Trump. "Wybitna" czy "słaba"?
Świat
60-latek trafił już do zakładu karnego
Kulił się na tylnym siedzeniu za żoną. I tak go zauważyli
Białystok
Śnieg, Rosja
Śnieżyca może przynieść rekordowe opady
METEO
Katarzyna Kęcka na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia
Luka większa niż pięcioletnie wydatki na ratownictwo. "Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją"
Piotr Wójcik
Senat
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
BIZNES
Podwójne zabójstwo w Raciążu
Zadzwonił na policję, powiedział, że zabił dwie osoby. Makabryczne szczegóły zbrodni
imageTitle
Zatrważające przeoczenie. Sędziowie mogli wypaczyć wynik
EUROSPORT
Sarna na krze na Wiśle
Sarna dryfowała na krze. Służby ruszyły z pomocą
Trójmiasto
Sycylia po przejściu burzy Harry
Fale wyrzuciły na brzeg już 15 ciał. Media o możliwej przyczynie
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica