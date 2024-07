Rozmowa Zełenskiego z nowym premierem Wielkiej Brytanii i decyzja "przyjęta z radością"

Prezydent Wołodymyr Zełenski oznajmił na X, że Ukraina będzie mogła użyć przekazanej przez Wielką Brytanię broni, w tym pocisków Storm Shadow, do ataków na cele wojskowe w Rosji. Zełenski miał o tym rozmawiać w Waszyngtonie z nowym szefem brytyjskiego rządu. Keir Starmer w rozmowie z Bloombergiem podkreślił, że pociski są przekazane w celach obronnych, ale "do Ukrainy należy decyzja, jak je rozmieścić".

Starmer w rozmowie z Bloombergiem

Szef brytyjskiego rządu został zapytany przez Bloomberga o możliwość użycia brytyjskiej broni przeciwko celom w Rosji we wtorek wieczorem. Odpowiedział w ten sposób: "należy oczekiwać, że pociski będą używane zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym". Starmer zaznaczył również, że systemy Storm Shadow "zostały przekazane w celach obronnych". Dodał jednak: "Ale to do Ukrainy należy decyzja, jak rozmieścić je w tych celach obronnych".

Reakcja Kremla

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, odnosząc się do słów Starmera, oświadczył w środę, że "jeśli to prawda", to "jest to kolejny nieodpowiedzialny krok w kierunku zwiększenia napięcia i eskalacji sytuacji".