Rosjanie zatrudniają 15-latków do budowy dronów

Brytyjska gazeta relacjonuje, że na nagraniu wyemitowanym w niedzielę Rosjanie po raz pierwszy pokazali wnętrze fabryki w Jełabudze, w tym linie produkcyjne, odlewnie, stanowiska montażowe oraz pomieszczenia testowe. Pojawia się też ujęcie prezentujące wystrzelenie drona z samochodu.

Na filmie widać też bardzo młodych ludzi, którzy pracują przy montażu dronów Gerań-2, czyli rosyjskiej wersji irańskiego Shaheda-136. Według "The Telegraph" wśród pracowników są 15-latkowie, którzy zaczynają tam pracę po ukończeniu dziewiątej klasy szkoły podstawowej, a także uczniowie pobliskiego technikum.

Gazeta przytacza szacunki mówiące, że Rosja produkuje ponad 5 tysięcy dronów dalekiego zasięgu każdego miesiąca, a w zakładach w Jełabudze w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 roku mogło powstać nawet 18 tysięcy takich statków powietrznych.

Coraz intensywniejsze ataki Rosji

Brytyjski dziennik przypomniał, że w ostatnich dniach Moskwa regularnie co noc atakuje Ukrainę ponad pół tysiącem dronów i pocisków. Największy atak od rozpoczęcia pełnowymiarowej wojny w lutym 2022 roku został przeprowadzony przez armię rosyjską 9 lipca, w którym wykorzystano 741 rakiet i dronów.

Według ustaleń dziennikarzy, produkcja drona Gerań-2 jest stosunkowo tania i kosztuje od 26 tysięcy do ponad 37 tysięcy funtów za sztukę. Dostarczane Ukrainie przez sojuszników systemy obrony powietrznej są o wiele droższe - cena jednego pocisku przechwytującego Patriot to koszt ponad 4 milionów funtów.

Całkowita długość drona Gerań-2 to 3,5 metra, a rozpiętość skrzydeł to 2,5 metra. Waży on około 2 ton i potrafi przenieść głowicę o masie 50 kilogramów. Ma stosunkowo duży zasięg, gdyż może atakować cele oddalone nawet o 1800 kilometrów, osiągając przy tym prędkość do 300 kilometrów na godzinę.

Ukraina poinformowała, że w ostatnich dniach zestrzeliła Shaheda o numerze seryjnym 30 000, co zostało ustalone na podstawie fragmentu zestrzelonego statku.

Fabryka w Jełabudze została otwarta w 2023 roku. Jest ona położona w specjalnej strefie ekonomicznej Ałabuga, niedaleko Kazania, gdzie znajduje się centrum produkcji zaawansowanych technologii. W razie potrzeby technologia dronów może być transportowana bezpośrednio z Iranu do Rosji przez Morze Kaspijskie, gdzie swoje ujście ma Wołga. Rzeka Kama, przy której położona jest Jełabuga, to lewy dopływ Wołgi.

