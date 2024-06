Kto pisze donosy w Rosji

Od początku inwazji zbrojnej na Ukrainę Rosjanie napisali co najmniej 3,5 tysiąca donosów - podaje niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii. To minimalne szacunki, wyliczone przez dziennikarzy na podstawie otwartych źródeł. Na podstawie donosów zapadają wyroki sądowe. Źródłem skarg są głównie autorzy anonimowych kanałów na Telegramie, ale donosy piszą także osoby publiczne: posłowie, działacze społeczni, zwolennicy wojny.

Sprawa jajek

Już po miesiącu w portalach społecznościowych pojawiły się wpisy wzywające do pozbawienia Baratowa obywatelstwa rosyjskiego. Prokremlowscy blogerzy uznali jego post za "dyskredytujący" armię rosyjską. Skargi zostały wysłane do Komitetu Śledczego i prokuratury. Kilka dni później wszczęto przeciwko niemu sprawę karną pod zarzutem nawoływania do nienawiści lub wrogości. Baratow przebywa w areszcie od pięciu miesięcy. Grozi mu do sześciu lat więzienia.