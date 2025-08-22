Rosja zmieniła generałów w Ukrainie

Tak Rosjanie indoktrynują porwane dzieci. "Siedzieliśmy i rozmawialiśmy o tym, co dobrego wydarzyło się w Rosji" Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

> Rosyjski generał Aleksandr Łapin, który na początku inwazji na Ukrainę dowodził grupą wojsk Centrum, a potem stanął na czele grupy Północ, nie jest już dowódcą tej drugiej grupy wojsk. Jak podał niezależny portal Meduza, nowym dowódcą jest gen. Aleksandr Nikiforow.

> W Mukaczewie Rosjanie zaatakowali amerykańskie przedsiębiorstwo - producenta urządzeń elektrycznych. - To są sprzęty gospodarstwa domowego, nic wojskowego – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

> Jeśli Rosja nie zwróci Ukrainie wywiezionych ukraińskich dzieci, może zostać uznana za kraj sponsorujący terroryzm - zapowiedział wpływowy amerykański senator Lindsey Graham.

Rosyjscy żołnierze Źródło: EPA/SERGEI ILNITSKY

> Władimir Putin żąda, aby Ukraina zrezygnowała z całego Donbasu, z ambicji członkostwa w NATO, zachowała neutralność i nie wpuszczała wojsk zachodnich na swoje terytorium – przekazała agencja Reutera, powołując się na trzy źródła na Kremlu.

> Prezydent USA Donald Trump ocenił, że "w ciągu dwóch tygodni" będzie wiadomo, co dalej z pokojem w Ukrainie. Dodał, że jeśli nie będzie postępu, możliwe, że potrzebna będzie "inna taktyka".

> Reaktor numer siedem elektrowni jądrowej w pobliżu Nowoworoneża został wyłączony po ataku dronów ukraińskich - przekazał niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times. Lokalne władze potwierdziły wyłączenie reaktora, jako przyczynę podając jednak "usterkę".

> Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un pochwalił i odznaczył podczas specjalnej ceremonii bohaterskich żołnierzy północnokoreańskich, którzy walczyli po stronie Rosji w wojnie z Ukrainą , poinformowała w piątek państwowa agencja KCNA.

