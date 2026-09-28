Świat Rosja zaatakowała w centrum Kijowa. Pożar Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Kijów. Pożar Narodowej Akademii Nauk Ukrainy po rosyjskim ataku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X

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W poniedziałek Rosja zaatakowała znajdujący się w Kijowie budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. "Trwa akcja ratunkowa: ekipy gaszą pożar i poszukują osób, które mogły zostać uwięzione w środku. Na miejscu działają wszystkie służby" - poinformował na X Wołodymyr Zełenski.

Na udostępnionym przez prezydenta Ukrainy nagraniu widać rozległe zniszczenia instytucji i trawiące ją płomienie. Unoszą się kłęby czarnego dymu.

A Russian strike against the building of the National Academy of Sciences of Ukraine. A rescue operation is underway: crews are putting out the fire and searching for people who may have been trapped inside. All services are deployed. Today in Kyiv, a pharmaceutical company and… pic.twitter.com/ccfIHnGFNg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2026 Rozwiń

Tuż po wybuchu w serwisach społecznościowych publikowano zdjęcia ludzi, którzy - najprawdopodobniej ratując się przed ogniem - wychodzili na zewnętrzne parapety budynku z okien na wyższych piętrach. Na chodnikach widać było ślady przypominające krew.

"Cynizm Rosji nie ma dna. Instytucja naukowa pełna ludzi w samym środku dnia pracy stała się kolejnym celem jej terroru" - napisał Andrij Sybiha, szef MSZ Ukrainy.

In broad daylight, Russia struck a building of the National Academy of Sciences of Ukraine in the very heart of Kyiv. Tragically, there are reports of people killed and injured in the attack.



There is no bottom to Russia’s cynicism. A scientific institution full of people in the… pic.twitter.com/qf1Y5EIYyN — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 28, 2026 Rozwiń https://x.com/andrii_sybiha/status/2104542959773368759

Zginęła jedna kobieta, troje rannych przewieziono do szpitala - przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Dodał, że Rosjanie zaatakowali dronem budynek w historycznym centrum Kijowa.

Atak w Kijowie, kilkaset metrów od polskiej ambasady i konsulatu

Narodowa Akademia Nauk znajduje się na ulicy Wołodymyrskiej. Tuż przy płonącym gmachu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz siedziba operatora telefonicznego Ukrtelekom. W sąsiedztwie znajduje się Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki i jego wydział filologiczny z wydziałem polonistyki.

W odległości kilkuset metrów od Narodowej Akademii Nauk jest konsulat Polski. W podobnej odległości leży polska ambasada, która zapewniła, że jej pracownicy nie ucierpieli. Całe są także budynki tych dwóch instytucji.

Artykuł jest aktualizowany.