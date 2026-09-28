Rosja zaatakowała w centrum Kijowa. Pożar Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
W poniedziałek Rosja zaatakowała znajdujący się w Kijowie budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. "Trwa akcja ratunkowa: ekipy gaszą pożar i poszukują osób, które mogły zostać uwięzione w środku. Na miejscu działają wszystkie służby" - poinformował na X Wołodymyr Zełenski.
Na udostępnionym przez prezydenta Ukrainy nagraniu widać rozległe zniszczenia instytucji i trawiące ją płomienie. Unoszą się kłęby czarnego dymu.
Tuż po wybuchu w serwisach społecznościowych publikowano zdjęcia ludzi, którzy - najprawdopodobniej ratując się przed ogniem - wychodzili na zewnętrzne parapety budynku z okien na wyższych piętrach. Na chodnikach widać było ślady przypominające krew.
"Cynizm Rosji nie ma dna. Instytucja naukowa pełna ludzi w samym środku dnia pracy stała się kolejnym celem jej terroru" - napisał Andrij Sybiha, szef MSZ Ukrainy.
Zginęła jedna kobieta, troje rannych przewieziono do szpitala - przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Dodał, że Rosjanie zaatakowali dronem budynek w historycznym centrum Kijowa.
Atak w Kijowie, kilkaset metrów od polskiej ambasady i konsulatu
Narodowa Akademia Nauk znajduje się na ulicy Wołodymyrskiej. Tuż przy płonącym gmachu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz siedziba operatora telefonicznego Ukrtelekom. W sąsiedztwie znajduje się Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki i jego wydział filologiczny z wydziałem polonistyki.
W odległości kilkuset metrów od Narodowej Akademii Nauk jest konsulat Polski. W podobnej odległości leży polska ambasada, która zapewniła, że jej pracownicy nie ucierpieli. Całe są także budynki tych dwóch instytucji.
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