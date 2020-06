Miało być stopniowe, jest "nagłe" łagodzenie restrykcji w Moskwie przed głosowaniem w sprawie rządów Putina

Zniesienie w Moskwie ograniczeń w walce z pandemią wynika nie z powodów medycznych, a politycznych - podał rosyjski dziennik "Wiedomosti", powołując się na opinie ekspertów. Chodzi o głosowanie w sprawie zmian do konstytucji, zaplanowane na 1 lipca, które mają umożliwić Władimirowi Putinowi ponownie ubieganie się o najwyższy urząd w państwie.

Dziennik nawiązał do niedawnej wypowiedzi Sobianina, który stwierdził, że "pełnego powrotu do życia sprzed pandemii można spodziewać się dopiero w lutym przyszłego roku, a przed pojawieniem się szczepionki pozostanie obowiązek noszenia maseczek ochronnych".

"Nagłe" łagodzenie restrykcji

"Wiedomosti" oceniły, że zapowiadane stopniowe łagodzenie restrykcji jest "nagłe". Skąd ta zmiana w podejściu do sytuacji epidemicznej? Według rosyjskich ekspertów chodzi o głosowanie w sprawie zmian do konstytucji, które odbędzie się 1 lipca. Jak mówił dziennikowi politolog Andriej Riabow: "w merostwie i na Kremlu zrozumiano, że przedłużenie ograniczeń jeszcze o kilka dni może popsuć już odroczone święto Zwycięstwa (Dzień Zwycięstwa obchodzone 9 maja, które zostało przełożone na 24 czerwca) i w ten sposób wpłynąć na wyniki głosowania w sprawie poprawek do konstytucji".