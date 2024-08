Jak pisze Reuters, znany propagandowy prezenter telewizyjny Władimir Sołowjow opublikował w serwisie Telegram nagranie, na którym przedstawiciel Komitetu Śledczego potwierdza, że Ukraińcy uderzyli w trzeci most na rzece Sejm w obwodzie kurskim i go zniszczyli.

Znany w Rosji bloger Jurij Podolaka napisał na Telegramie, że "wróg dobił ostatni most na rzece Sejm". Przekazał, że wojska rosyjskie korzystają obecnie z przeprawy pontonowej, co - jak stwierdził - "w zupełności wystarczy do prowadzenia skutecznych działań mających na celu odparcie ataków Sił Zbrojnych Ukrainy".