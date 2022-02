Przemówienie Putina do narodu. Obrażał Ukraińców, oskarżał Zachód

Władimir Putin po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa zwrócił się do obywateli w telewizyjnym oświadczeniu. W nim uderzył w Zachód, zarzucając mu ignorowanie rosyjskich żądań w sferze bezpieczeństwa i oskarżając o "szantaż" sankcjami. Wcześniej rosyjski prezydent uczestniczył w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, na którym omówiono między innymi kwestię uznania niepodległości ogłoszonych przez separatystów tak zwanych republik ludowych - donieckiej i ługańskiej. Na koniec przemówienia Putin poinformował o uznaniu niepodległości separatystycznych republik.

Putin zwrócił się do obywateli

Po godzinie 21 (19 czasu polskiego) Putin wygłosił oświadczenie transmitowane w telewizji rosyjskiej. Ocenił w nim, że Majdan - czyli odsunięcie Wiktora Janukowycza od władzy w 2014 roku na Ukrainie - nie przybliżył Ukraińców do demokracji. Przekonywał, że po odsunięciu Janukowycza od władzy - co nazwał "zamachem stanu" - na Ukrainie doszło do "pogromów", "przemocy" i prześladowań, a siedem lat po tych wydarzeniach Ukraina jest "podzielona".