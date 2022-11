Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła, że w związku z rosyjskimi atakami na ukraińską infrastrukturę energetyczną najbliższa zima zagrozi życiu milionów ludzi w tym kraju. - Mówiąc wprost: tej zimy będzie chodziło o przetrwanie – powiedział Hans Kluge, dyrektor regionalny WHO na Europę.

> Wyłączenia prądu na Ukrainie będą trwać co najmniej do końca marca - ocenił Serhij Kowałenko z władz koncernu energetycznego DTEK Yasno. Zaapelował, by przygotować się do wszystkich, "nawet najgorszych" wariantów sytuacji z wyłączeniami prądu.