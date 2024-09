Dostawy z Iranu "wzmocnią rosyjską zdolność do precyzyjnych uderzeń w pobliżu linii frontu"

Dostarczenie przez Iran do Rosji pocisków balistycznych pogłębia współpracę wojskową pomiędzy obydwoma krajami i zwiększa rosyjską zdolność do precyzyjnych uderzeń blisko linii frontu – podało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.

Zaprezentowane zostały one publicznie po raz pierwszy w 2020 roku. Mogą przenosić głowice o wadze 150 kg na odległość do 120 km, o celności 30 metrów. Mogą być rozmieszczane na różnego typu mobilnych wyrzutniach lądowych, w tym jednej, która może wystrzeliwać do sześciu pocisków.