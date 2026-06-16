Flaga z symbolem ZSRR podczas wiecu komunistów w Moskwie (23.10.2022)

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kampania dezinformacyjna, zakaz importu, straszenie wyższą ceną gazu i "scenariuszem ukraińskim". Władze Rosji próbowały niemal wszystkiego przed wyborami parlamentarnymi w Armenii, które odbyły się 7 czerwca. Kreml chciał skłonić Ormian do postawienia na prorosyjskich kandydatów, a umiarkowanie prozachodniego Nikolę Paszyniana ostrzegał, by "się zastanowił", zanim zerwie więzi z Rosją.

Wszystko na nic, bo Paszynian wygrał przytłaczającą większością głosów. W ten sposób Władimir Putin, zamiast odbudowy rosyjskiego imperium, obserwuje fundamentalnie inną rzeczywistość. Kruszy się prorosyjska strefa wpływów, a lista państw, próbujących się wyrwać z orbity Moskwy, robi się coraz dłuższa.