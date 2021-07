"Wzór politycznego cynizmu". Rosja skarży Ukrainę do Trybunału Praw Człowieka

Rosyjskie władze skierowały do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu skargę przeciwko Ukrainie. Oskarżyły w niej ukraińskie państwo o przestępstwa z 2014 roku i podczas wojny w Donbasie. To pierwsza taka skarga w relacjach obu państw.

"Skarga zawiera szczegółowy opisu procesu niekonstytucyjnej"

Rosja zdecydowała się też oskarżyć sąsiedni kraj w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu pasażerskiego, zestrzelonego nad Donbasem w lipcu 2014 roku. Mimo że wcześniej Moskwa twierdziła, że zestrzelenia samolotu dopuściły się ukraińskie siły zbrojne, to zarzuca teraz Kijowowi wyłącznie fakt, że nie zamknął przestrzeni powietrznej nad strefą konfliktu.

Pieskow o powodach do skargi

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że powodów do skargi Rosji przeciwko Ukrainie "jest wystarczająco wiele, poczynając od 2014 roku" i że skarga jest uzasadniona.

Do tej pory do ETPCz trafiło 27 skarg złożonych przez jedne państwa przeciwko drugim. Pięć takich skarg złożyła Ukraina przeciwko Rosji, cztery - Gruzja, również przeciw Rosji. W styczniu ETPCz przyjął do rozpatrzenia skargę Kijowa dotyczącą uznanej za nielegalną przez społeczność międzynarodową aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku.