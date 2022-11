Sekretarz skarbu USA o sankcjach wobec Rosji po wojnie. "Niektóre powinny pozostać"

- Ze strony Rosji naprawdę nie było i nie ma żadnych wysiłków, aby podjąć negocjacje (pokojowe) z Ukrainą na warunkach, które byłyby dla niej do przyjęcia - powiedziała Yellen. - Przypuszczam, że w kontekście jakiegoś porozumienia pokojowego dostosowanie sankcji jest możliwe i może być właściwe (...) Jednak prawdopodobnie, biorąc pod uwagę to, co się stało, niektóre sankcje powinny pozostać - podkreśliła.

Pułap cenowy na rosyjską ropę

Przypomniała, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy dążą do zmniejszenia zdolności militarnych Rosji, odcinając jej dostęp do zaawansowanych technologii zachodnich i ograniczając jej system finansowy. Mimo to Rosja osiągnęła w tym roku ogromne dochody ze sprzedaży energii. Zdaniem Yellen jednym ze sposobów nacisku w tej sprawie jest nałożenie pułapu cenowego na rosyjską ropę, nad czym pracuje G-7. - Celem wyznaczenia pułapu cenowego jest zmniejszenie wpływów Rosji ze sprzedaży ropy, a jednocześnie utrzymanie jej dostępności na rynkach światowych i stabilizacja cen - wyjaśniła. Jak wskazuje "WSJ", główne pytanie w kwestii pułapu cenowego brzmi: czy Rosja odetnie eksport ropy, by zemścić się na zachodnich próbach dyktowania cen jej najważniejszego towaru. Rosyjscy urzędnicy zapowiedzieli już, że nie będą sprzedawać ropy poniżej pułapu cenowego. - Trudno przewidzieć, jaka będzie odpowiedź Rosji. Nie sądzę, aby naprawdę mogli sobie pozwolić na magazynowanie dużej ilości ropy. Potrzebują dochodów - oceniła Yellen.