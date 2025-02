Jak piszą, "zespół Trumpa realizuje punkt po punkcie ultimatum Putina, a lista możliwych ustępstw i 'marchewek' już prawie została wyczerpana". Kreml z kolei nie ogłosił publicznie żadnych kroków w odpowiedzi na nie, lecz już w Rijadzie zapowiedział, że nie zaakceptuje obecności żadnych wojsk z krajów należących do NATO na terytorium Ukrainy .

Eksperci zwrócili uwagę, że dla nowej administracji USA priorytetowe są interesy partyjne i kwestie ideowe. Oceniono też, że nadzieja Trumpa na wbicie klina między Rosję i Chiny wydaje się nie do spełnienia ze względu na uzależnienie handlowe Moskwy od Pekinu.

"Nawet jeśli zagwarantowanie niepodległości Ukrainy i obrona Europy nie są celami administracji Trumpa, nic na razie nie wskazuje na to, by udało się jej osiągnąć swoje cele" - czytamy. Według ośrodka w wyniku działań zespołu Trumpa swoje cele udaje się osiągnąć natomiast Putinowi.

Rozmowy z Kremlem przypominają nieudane negocjacje z Koreą Północną

Trump jest gotowy, by brać się za rozwiązywanie konfliktów, które wydają się nie do rozwiązania, ale ten entuzjazm ma też drugą stronę: prezydent nie chce zagłębiać się w szczegóły i szybko traci zainteresowanie danym problemem, jeśli nie udaje się go rozwiązać od razu - napisał ekspert Michaił Korostikow.