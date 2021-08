Minister obrony Rosji: musimy zbudować na Syberii wielkie miasta i przenieść tam stolicę

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu zaproponował w piątek zbudowanie na Syberii kilku wielkich miast i przeniesienie stolicy kraju do jednego z nich. W 2012 roku Szojgu mówił, że stolica na Syberii pomogłaby zahamować odpływ ludności ze wschodnich regionów. Teraz minister obrony powrócił do tej idei na spotkaniu w Nowosybirsku z naukowcami z syberyjskiego wydziału Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN).

- Musimy zbudować na Syberii trzy, a nawet pięć dużych centrów naukowo-przemysłowych i gospodarczych, prościej mówiąc miast z liczbą ludności od 300-500 tysięcy, a nawet do miliona. I nie tylko zbudować miasta i przenieść tam stolicę, a sprawić, by były one nastawione konkretnie na tę czy inną sferę działalności - powiedział Szojgu.