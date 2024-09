Specjalizował się w technologiach hipersonicznych, został skazany na 15 lat więzienia

Aleksandr Szypluk, rosyjski fizyk i szef Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w Nowosybirsku, został skazany na 15 lat więzienia - poinformowały we wtorek niezależne rosyjskie media. 57-letni naukowiec, specjalizujący się w technologiach hipersonicznych, został oskarżony o zdradę stanu. Jest kolejnym badaczem, który usłyszał taki zarzut.

Federalna Służba Bezpieczeństwa zarzuciła fizykowi zdradę stanu, do czego naukowiec się nie przyznał. Śledztwo i proces były tajne, a do informacji publicznej nie podano żadnych szczegółów na temat oskarżenia. Rodzina skazanego była obecna tylko na ogłoszeniu wyroku.

"Walczył do końca"

Według nieoficjalnych informacji, uzyskanych jeszcze w ubiegłym roku przez agencję Reuters, Szypluka oskarżono o przekazanie Chinom "tajnych informacji" podczas konferencji naukowej w 2017 roku. Naukowiec miał argumentować, że były to dane dostępne publicznie.

Syn naukowca, Michaił Szypluk, powiedział rosyjskiej sekcji BBC, że jego ojciec nie przyznał się do winy. - Walczył wraz z adwokatem (o uniewinnienie - red.) do końca – ujawnił.

Skazani w podobnych okolicznościach

Wszystkich zatrzymano w związku z podejrzeniami o zdradę stanu. Kolkera zabrano do aresztu wprost ze szpitala, gdzie leżał w ostatnim stadium choroby nowotworowej trzustki; zmarł po trzech dniach w areszcie . Masłow został skazany na 14 lat więzienia. W grudniu 2023 r. podano, że Zwiegincewowi sąd w Nowosybirsku przedłużył areszt domowy.

"Materiały wszystkich trzech spraw karnych są utajnione, ale z otwartych źródeł wiemy, że działania, za które nasi koledzy mogą spędzić resztę życia w więzieniu, stanowią to, co jest powszechne na całym świecie" - zaznaczyli w 2023 roku w liście otwartym pracownicy Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Użytkowej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk. "Są to wystąpienia z wykładami na seminariach i konferencjach międzynarodowych oraz publikowanie artykułów w renomowanych pismach, a także udział w międzynarodowych projektach naukowych" - dodali.