"Jeden z najlepszych", "symbol tego, że Rosja może się zmienić". Sześć lat temu zamordowano Borysa Niemcowa

W szóstą rocznicę śmierci Borysa Niemcowa kilka tysięcy osób upamiętniło w Moskwie zamordowanego tam opozycjonistę. Wśród osób, które złożyły kwiaty na stołecznym moście, na którym zastrzelono Niemcowa, byli ambasadorowie Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Akcję pamięci zorganizowano również w Warszawie.

Borys Niemcow, wicepremier Rosji w latach 90. i jeden z najbliższych współpracowników pierwszego prezydenta Borysa Jelcyna, został zabity strzałami w plecy późnym wieczorem 27 lutego 2015 roku na Wielkim Moście Moskworeckim w centrum Moskwy, nieopodal Kremla.

Rocznica śmierci Borysa Niemcowa PAP/ EPA/SERGEI ILNITSKY

"Był jednym z najlepszych"

W szóstą rocznicę zabójstwa opozycjonisty tysiące osób złożyło kwiaty na moście, na którym zginął. Wśród tych, którzy uczcili pamięć zamordowanego, byli zachodni dyplomaci, w tym ambasador Wielkiej Brytanii w Rosji Deborah Bronnert oraz ambasador Stanów Zjednoczonych John Sullivan. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że na miejscu było widać nieliczne patrole policji.

- Niemcow był jednym z najlepszych. Przyzwoity, inteligentny i przystojny mężczyzna oraz wolny człowiek. Chcemy, żeby nasze państwo także było wolne – powiedziała 58-letnia moskwianka Waleria, którą zacytowała agencja Reutera.

Borys Niemcow YURI KOCHETKOV/EPA/PAP

"Niemcow był człowiekiem symbolem jeszcze za życia"

Akcja pamięci Borysa Niemcowa odbyła się również w Warszawie. Przed stołecznym ratuszem wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie "Za wolną Rosję". – Borys Niemcow to jest symbol nie tylko dla Rosjan nastawionych prodemokratycznie. To jest symbol dla wielu Ukraińców, dla wielu mieszkańców państw bałtyckich. (…) To jest też symbol tego, że Rosja może się zmienić – mówił uczestnik akcji.

- Niemcow był człowiekiem symbolem jeszcze za życia. Po aneksji Krymu, nie patrząc na to, że w Rosji mówienie, że Krym został zaanektowany było przyrównane do ekstremizmu, on mówił o tym wprost. Narażał się na prześladowanie – dodał.

Akcja pamięci Borysa Niemcowa w Warszawie TVN24

Kontrowersyjne śledztwo

Śledztwo w sprawie zabójstwa Niemcowa doprowadziło do skazania w 2017 roku pięciu mężczyzn, którzy - zdaniem śledczych - podjęli się zabójstwa polityka za pieniądze. Za bezpośredniego zabójcę sąd uznał Zaura Dadajewa, skazanego na 20 lat kolonii karnej. Jego wspólnicy - jak Dadajew, pochodzący z Czeczenii - otrzymali wyroki od 11 do 19 lat pozbawienia wolności. Nikt z nich nie przyznał się do winy.

Bliscy Niemcowa krytykowali przebieg śledztwa i procesu, argumentując, że nie doprowadziły one do ustalenia zleceniodawców zabójstwa.

Autor:ft//rzw

Źródło: Reuters, PAP, tvn24.pl