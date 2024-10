Atak na trzy gorzelnie w Rosji. Dlaczego Ukraińcy w nie uderzyli?

Rosyjskie gorzelnie produkują nie tylko alkohol, ale także paliwo na potrzeby armii oraz materiały wybuchowe - poinformował we wtorek rano na kanale Telegram Andrij Kowałenko, szef Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji, które podlega Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy . Jak stwierdził, zaatakowane zakłady są "obiektami wojskowymi".

Wcześniej we wtorek niezależne rosyjskie media podały, że w nocy z poniedziałku na wtorek ukraińskie drony zaatakowały trzy gorzelnie w dwóch obwodach Rosji - tulskim i tambowskim.

Zakład w mieście Jefriemow w obwodzie tulskim jest jednym z wiodących przedsiębiorstw produkujących rektyfikowany alkohol etylowy w Rosji. Produkuje do 10 tysięcy dekalitrów dziennie (100 tysięcy litrów - red.) - napisał niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times.

Inna zaatakowana gorzelnia - Absolut - znajduje się we wsi Łużkowski. Jej wydajność wynosi do 6200 dal dziennie. Zakłady znajdują się w odległości około 155 km od siebie w linii prostej - podał The Moscow Times.