Pierwszy amerykański parlamentarzysta, który zmarł po zakażeniu koronawirusem

W grudniu minionego roku, także wskutek zakażenia koronawirusem, zmarł republikanin z Luizjany Luke Letlow. Został wybrany do Izby Reprezentantów w listopadzie i miał objąć swój mandat w styczniu.

Od lat walczył z rakiem płuc

"Jak wiedzą przyjaciele, rodzina i wielu jego wyborców, Ron zachował swój błyskotliwy dowcip i optymizm do samego końca. (…) Pomimo lat bolesnego, czasami wycieńczającego leczenia onkoligicznego, Ronowi nigdy nie brakowało chęci pójścia do pracy, motywowania otaczających go osób i udzielania ojcowskich rad" – cytuje stacja CNBC biuro Wrighta.