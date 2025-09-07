"Stanowi zagrożenie dla zdrowia każdego Amerykanina". Rodzina wzywa go do rezygnacji

Przesłuchanie Roberta F. Kennedy'ego Jr. w Senacie Źródło: Reuters

Siostra Kennedy'ego, Kerry Kennedy oraz jego siostrzeniec Joseph P. Kennedy III wydali w piątek oświadczenia, domagając się rezygnacji Roberta F. Kennedy'ego Jr. ze stanowiska szefa Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Apel ze strony znanej rodziny demokratów pojawił się dzień po tym, jak Kennedy musiał bronić przed Senatem swoich ostatnich działań jako szefa resortu - cofnięcia zaleceń dotyczących szczepień przeciw COVID-19 i zwolnienia wysokich rangą urzędników w amerykańskich Centrach Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

"Robert F. Kennedy Jr. stanowi zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu każdego Amerykanina" - napisał Joseph P. Kennedy III na platformie X. "Nikt z nas nie uniknie cierpienia, jakie on powoduje" - dodał były kongresmen. Jego ciotka powtórzyła te słowa, stwierdzając, że "decyzje medyczne należą do wyszkolonych i licencjonowanych specjalistów, a nie do niekompetentnych i źle doradzanych przywódców".

To nie pierwszy raz, kiedy Kennedy stał się obiektem gniewu rodziny. Kilku krewnych sprzeciwiło się jego kandydaturze prezydenckiej w ostatniej kampanii. Inni wezwali kilku senatorów na początku tego roku do odrzucenia jego nominacji na stanowisko ministra zdrowia u Trumpa. Uznali poglądy krewnego za dyskwalifikujące w kwestii szczepionek ratujących życie.

Antyszczepionkowa polityka Kennedy'ego

Kennedy, wieloletni lider ruchu antyszczepionkowego, spędził ostatnie siedem miesięcy, wdrażając swój niegdyś niszowy, oddolny ruch na najwyższym szczeblu amerykańskiego systemu zdrowia publicznego.

Associated Press podkreśla, że radykalne zmiany w agencjach odpowiedzialnych za politykę zdrowia publicznego i badania naukowe doprowadziły do tysięcy zwolnień i zmiany wytycznych dotyczących szczepień.

"Część tych działań - sprzeczna z zapewnieniami składanymi podczas przesłuchań przed zatwierdzeniem jego nominacji - zaniepokoiła środowiska medyczne oraz urzędników w kilku stanach rządzonych przez demokratów, które w odpowiedzi wydały własne zalecenia dotyczące szczepień" - pisze AP.

Wybory prezydenckie

Robert F. Kennedy Jr., bratanek zamordowanego prezydenta USA, brał udział w ostatnim wyścigu o Biały Dom. Początkowo rozważał start jako kandydat Partii Demokratycznej i zgłosił nawet swoją kandydaturę w prawyborach "niebieskich". Kilka miesięcy później ogłosił zmianę planów i zadeklarował, że będzie ubiegał się o urząd prezydenta jako kandydat niezależny.

Gdy w sierpniu 2024 roku, trzy miesiące przed wyborami, jego notowania sięgały zaledwie 5 procent w skali kraju, Kennedy ogłosił wycofanie się z kampanii i udzielenie poparcia Donaldowi Trumpowi. Wcześniej miał także sondować możliwość udzielenia poparcia kandydatce demokratów, Kamali Harris, w zamian za potencjalne stanowisko w jej administracji.

Jego siostra Kerry Kennedy oświadczyła wówczas, że decyzja jej brata o poparciu Trumpa zdradziła wartości wyznawane przez rodzinę. "To smutne zakończenie smutnej historii" - napisała w mediach społecznościowych.

14 listopada 2024 Kennedy Jr. został nominowany przez Trumpa na stanowisko szefa Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.