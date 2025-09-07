Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Stanowi zagrożenie dla zdrowia każdego Amerykanina". Rodzina wzywa go do rezygnacji

Przesłuchanie Roberta F. Kennedy'ego w Senacie
Przesłuchanie Roberta F. Kennedy'ego Jr. w Senacie
Źródło: Reuters
Członkowie rodziny Roberta F. Kennedy'ego Jr. wzywają go do ustąpienia ze stanowiska sekretarza zdrowia po burzliwym przesłuchaniu w Kongresie, które odbyło się w ubiegłym tygodniu. Podczas niego członek gabinetu Donalda Trumpa musiał odpowiadać na pytania zarówno demokratów, jak i republikanów dotyczące jego kontrowersyjnego kierowania federalnymi agencjami zdrowia.

Siostra Kennedy'ego, Kerry Kennedy oraz jego siostrzeniec Joseph P. Kennedy III wydali w piątek oświadczenia, domagając się rezygnacji Roberta F. Kennedy'ego Jr. ze stanowiska szefa Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Apel ze strony znanej rodziny demokratów pojawił się dzień po tym, jak Kennedy musiał bronić przed Senatem swoich ostatnich działań jako szefa resortu - cofnięcia zaleceń dotyczących szczepień przeciw COVID-19 i zwolnienia wysokich rangą urzędników w amerykańskich Centrach Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

"Robert F. Kennedy Jr. stanowi zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu każdego Amerykanina" - napisał Joseph P. Kennedy III na platformie X. "Nikt z nas nie uniknie cierpienia, jakie on powoduje" - dodał były kongresmen. Jego ciotka powtórzyła te słowa, stwierdzając, że "decyzje medyczne należą do wyszkolonych i licencjonowanych specjalistów, a nie do niekompetentnych i źle doradzanych przywódców".

To nie pierwszy raz, kiedy Kennedy stał się obiektem gniewu rodziny. Kilku krewnych sprzeciwiło się jego kandydaturze prezydenckiej w ostatniej kampanii. Inni wezwali kilku senatorów na początku tego roku do odrzucenia jego nominacji na stanowisko ministra zdrowia u Trumpa. Uznali poglądy krewnego za dyskwalifikujące w kwestii szczepionek ratujących życie.

Antyszczepionkowa polityka Kennedy'ego

Kennedy, wieloletni lider ruchu antyszczepionkowego, spędził ostatnie siedem miesięcy, wdrażając swój niegdyś niszowy, oddolny ruch na najwyższym szczeblu amerykańskiego systemu zdrowia publicznego.

Associated Press podkreśla, że radykalne zmiany w agencjach odpowiedzialnych za politykę zdrowia publicznego i badania naukowe doprowadziły do tysięcy zwolnień i zmiany wytycznych dotyczących szczepień.

"Część tych działań - sprzeczna z zapewnieniami składanymi podczas przesłuchań przed zatwierdzeniem jego nominacji - zaniepokoiła środowiska medyczne oraz urzędników w kilku stanach rządzonych przez demokratów, które w odpowiedzi wydały własne zalecenia dotyczące szczepień" - pisze AP.

Przesłuchanie Roberta F. Kennedy'ego w Senacie
Przesłuchanie Roberta F. Kennedy'ego w Senacie
Źródło: PAP/EPA/SHAWN THEW

Wybory prezydenckie

Robert F. Kennedy Jr., bratanek zamordowanego prezydenta USA, brał udział w ostatnim wyścigu o Biały Dom. Początkowo rozważał start jako kandydat Partii Demokratycznej i zgłosił nawet swoją kandydaturę w prawyborach "niebieskich". Kilka miesięcy później ogłosił zmianę planów i zadeklarował, że będzie ubiegał się o urząd prezydenta jako kandydat niezależny.

Gdy w sierpniu 2024 roku, trzy miesiące przed wyborami, jego notowania sięgały zaledwie 5 procent w skali kraju, Kennedy ogłosił wycofanie się z kampanii i udzielenie poparcia Donaldowi Trumpowi. Wcześniej miał także sondować możliwość udzielenia poparcia kandydatce demokratów, Kamali Harris, w zamian za potencjalne stanowisko w jej administracji.

Robert F. Kennedy Jr. i Donald Trump w Białym Domu
Robert F. Kennedy Jr. i Donald Trump w Białym Domu
Źródło: PAP/EPA/CHRIS KLEPONIS/ POOL

Jego siostra Kerry Kennedy oświadczyła wówczas, że decyzja jej brata o poparciu Trumpa zdradziła wartości wyznawane przez rodzinę. "To smutne zakończenie smutnej historii" - napisała w mediach społecznościowych.

14 listopada 2024 Kennedy Jr. został nominowany przez Trumpa na stanowisko szefa Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: PBS News, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW

Udostępnij:
TAGI:
USAZdrowieSzczepionkiCovid-19Robert F. Kennedy
Czytaj także:
imageTitle
Rower pod pachę i w nogi. Kolarz skradł show podczas Maryland Classic
EUROSPORT
Pawian gwinejski, zdjęcie poglądowe
Nadmiarowe i bezużyteczne. Dlaczego w zoo zabija się zwierzęta?
Bartłomiej Plewnia
Sytuacja baryczna
"Widać kolejną falę gorącego powietrza"
METEO
shutterstock_1423488356
Kumulacja rozbita. Jedna z najwyższych wygranych w historii
BIZNES
AdobeStock_619655472
Gdzie jest burza? Tutaj pogoda się popsuła
METEO
Pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerem wzdłuż "wukadki". Trasa ma mieć ponad 20 kilometrów
WARSZAWA
imageTitle
Sukienka od polskiej projektantki. Sabalenka błyszczała po finale
EUROSPORT
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Jest szóstka w Lotto Plus. Olbrzymia kumulacja
BIZNES
shutterstock_2458693189
Tysiące złotych za rysę wielkości szpilki. "To maszynka do zarabiania na turystach"
Maja Piotrowska
imageTitle
Zadecydowały centymetry. Widowiskowy triumf Polki w USA
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski odebrał "archiwum katyńskie". Wręczył odznakę za "dzieło życia"
Uszanki
"Nigdy nie widziałam, żeby było ich tak dużo"
Anna Bruszewska
imageTitle
Najpierw czapka, teraz piłka. "Karen" okradła dziecko
EUROSPORT
imageTitle
Robert Kubica z historycznym pole position
EUROSPORT
Budynek Rządu Ukrainy
Rosjanie ostrzelali siedzibę rządu w Kijowie
Świat
imageTitle
Ponownie oni dwaj. Kiedy wielki finał US Open?
EUROSPORT
AdobeStock_215798671
To już dziś. Wieczorem warto spojrzeć w niebo
METEO
imageTitle
Sabalenka w szampańskim nastroju. Wyjawiła, co było kluczowe w finale
EUROSPORT
Piorun, burza
Alert RCB dla trzech województw
METEO
Portugalska policja
Siatka przemytników rozbita. Ponad dwie tony kokainy w rękach służb
Świat
Burzowe chmury, piorun, burza
Groźna pogoda w części kraju. Alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
imageTitle
O której dzisiaj kluczowy mecz Polaków w eliminacjach
EUROSPORT
George Hohl
Kanadyjski żołnierz zaginął na Łotwie. Po czterech dniach znaleźli go martwego
Świat
Miejsce katastrofy kolejki Gloria w Lizbonie
Tragiczny wypadek kolejki. Znają przyczynę
Świat
Atak Rosji na Zaporoże w Ukrainie
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę
Świat
Snusy
Zakażą woreczków i gum nikotynowych. Jest decyzja
Świat
Strefa Gazy. Izrael wyburzył wieżowiec w Gazie
Huk i kłęby dymu. Wieżowca w Gazie już nie ma 
Świat
Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie)
"Latający obiekt" spadł na pole, wybuch na poligonie, "wielka zmiana" w USA
TO WARTO WIEDZIEĆ
Holenderski F-35
Holenderskie F-35 nad Polską. W związku z atakiem Rosji na Ukrainę
Prawie w całej Polsce będzie przelotnie padało. Lokalnie zagrzmi
Mgły, deszcz i burze. Pogoda na dziś
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica