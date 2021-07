VSS Unity dotarł do granicy kosmosu i wrócił na Ziemię

Rakietoplan VSS Unity wylądował z powrotem na lotnisku w Nowym Meksyku. Statek z miliarderem Richardem Bransonem na pokładzie dotarł do granicy między atmosferą ziemską i kosmosem. Był to pierwszy kosmiczny lot turystyczny. Szef koncernu Virgin Galactic uprzedził tym samym innego miliardera Jeffa Bezosa, który planuje wylecieć 20 lipca.

71-letni miliarder Richard Branson był członkiem lotu testowego pojazdu VSS Unity (po ang. Jedność), rozwijanego przez jego firmę Virgin Galactic. Na pokładzie rakietoplanu, oprócz Bransona, znajdowało się także trzech pracowników firmy i dwóch pilotów. Sześcioosobowa załoga odbyła lot suborbitalny do granicy kosmosu.

Lot miał pierwotnie rozpocząć się o godzinie 15 czasu polskiego, ale został przesunięty o 90 minut z powodu nocnych burz z piorunami - przekazała firma Virgin Galactic. Do startu doszło ostatecznie około godziny 16:40.

Statek matka - VMS Eve wystartował z portu kosmicznego w Nowym Meksyku, mając pod sobą podczepiony pojazd VSS Unity (nazwę tę nadał słynny fizyk Stephen Hawking). Na wysokości około 16 kilometrów VSS Unity się odczepił i podróżował z prędkością około trzech Machów (około 3700 kilometrów na godzinę na poziomie morza) do wysokości około 90 km nad Ziemią. Załoga i pasażerowie doświadczyli kilku minut w stanie nieważkości, zobaczyli krzywiznę Ziemi, po czym obrali kurs ku Ziemi.

Wyścig "kosmicznej trójki" miliarderów

Nieco tydzień po locie Bransona, 20 lipca, w kosmos ma polecieć Jeff Bezos, najbogatszy człowiek świata, który właśnie przestał formalnie być szefem Amazona. Wsiądzie razem z trzema innymi osobami na pokład statku New Shepard. To nawiązanie do Alana Sheparda, pierwszego Amerykanina w kosmosie. Kapsuła z załogą przekroczy granicę kosmosu, która znajduje się na wysokości 100 kilometrów nad Ziemią.