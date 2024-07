"Dobra decyzja, ale czy nie za późno?". Reakcje wyborców na decyzję Joe Bidena 

Joe Biden wycofał się w niedzielę wieczorem ze starań o drugą kadencję na urzędzie prezydenta USA. Do podjęcia tego kroku od kilku tygodni wzywała go część darczyńców i polityków Partii Demokratycznej. Co jednak sądzą o niej sami wyborcy tego ugrupowania? Spytała o to stacja BBC.

Co wyborcy demokratów sądzą o rezygnacji Joe Bidena?

- Miałam nadzieję, że Joe Biden to zrobi, i spodziewałam się, że stanie się to dzisiaj - stwierdza 22-letnia Anna Bosking z stanu Iowa. - Myślę, że to, co zrobił, było słuszne dla kraju. To był bezinteresowny krok. Cały czas chciałam zobaczyć (w wyścigu prezydenckim – red.) młodszego kandydata. Myślę, że Joe Biden był wspaniałym kandydatem, ale podupadł na zdrowiu i proszenie go o kolejne cztery lata byłoby proszeniem o wiele - dodała kobieta.