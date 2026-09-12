Media: Rosjanie wezmą udział w spotkaniu ministrów energii G20
Jak podał Reuters, powołując się na przedstawiciela Białego Domu, nie jest jeszcze jasne, jakiego przedstawiciela na spotkanie ministrów wyśle Rosja, lecz będzie on uczestniczył w obradach.
Spotkanie planowane jest w dniach 14-16 września, a w obradach udział wezmą też przedstawiciele Polski - minister energii Miłosz Motyka oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Tematem mają być globalne wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym, transformacją sektora paliwowo-energetycznego oraz dostępnością i zrównoważonym rozwojem zasobów.
Rosjanie zapraszani do USA
Jest to kolejne spotkanie ministerialne G20 po sierpniowych obradach ministrów finansów w Asheville w Karolinie Północnej. Tam nieoczekiwanie, ku protestom delegacji europejskich, po raz pierwszy od 2022 roku udział wziął minister finansów Rosji Siłuanow, który spotkał się też z amerykańskim gospodarzem imprezy Scottem Bessentem.
Bessent tłumaczył wówczas spotkanie koniecznością podtrzymywania dialogu z Rosją, by móc osiągnąć zakończenie wojny przeciwko Ukrainie.