Świat Media: Rosjanie wezmą udział w spotkaniu ministrów energii G20 Oprac. Adam Styczek |

Sekretarz stanu Scott Bessent: USA mogą znieść kolejne sankcje na rosyjską ropę Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

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Jak podał Reuters, powołując się na przedstawiciela Białego Domu, nie jest jeszcze jasne, jakiego przedstawiciela na spotkanie ministrów wyśle Rosja, lecz będzie on uczestniczył w obradach.

Spotkanie planowane jest w dniach 14-16 września, a w obradach udział wezmą też przedstawiciele Polski - minister energii Miłosz Motyka oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Tematem mają być globalne wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym, transformacją sektora paliwowo-energetycznego oraz dostępnością i zrównoważonym rozwojem zasobów.

Rosjanie zapraszani do USA

Jest to kolejne spotkanie ministerialne G20 po sierpniowych obradach ministrów finansów w Asheville w Karolinie Północnej. Tam nieoczekiwanie, ku protestom delegacji europejskich, po raz pierwszy od 2022 roku udział wziął minister finansów Rosji Siłuanow, który spotkał się też z amerykańskim gospodarzem imprezy Scottem Bessentem.

Bessent tłumaczył wówczas spotkanie koniecznością podtrzymywania dialogu z Rosją, by móc osiągnąć zakończenie wojny przeciwko Ukrainie.