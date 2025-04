Reuters: do niektórych ataków Rosjanie wykorzystywali wyłącznie amunicję z Korei Północnej

Dniepr po ataku sił rosyjskich (29.03) Źródło: Reuters

1148 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Jak podał Reuters, część ataków na Ukrainę w 2024 roku Rosja przeprowadziła korzystając wyłącznie z amunicji pochodzącej z Korei Północnej. To - pisze agencja - dowód na to, że Pjongjang stał się jednym z najbliższych sojuszników Moskwy. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny w Ukrainie.

> Rosja od marca naruszyła rozejm energetyczny ponad 30 razy - poinformował rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyj, podkreślając, że Rosjania nadal naruszają rozejm i uszkadzają ukraińskie sieci energetyczne.

> Rosyjskie kanały na Telegramie poinformowały o ataku ukraińskich dronów na bazę 112 brygady rakietowej w obwodzie iwanowskim w Rosji.

> W 2024 roku część ataków Rosji na Ukrainę przeprowadzano korzystając wyłącznie z amunicji z Korei Północnej, która stała się głównym sojusznikiem Moskwy - poinformowała agencja Reutera. Korea Północna od 2023 roku dostarczyła Rosji co najmniej 4 mln sztuk amunicji artyleryjskiej.

> Rosjanie przeprowadzili masowy atak na miasto Dniepr. Zabili dwie osoby, zranili co najmniej 16, w tym troje dzieci - poinformował gubernator obwodu Serhij Łysak.

Zniszczenia po rosyjskim ataku dronów na Dniepr Źródło: ARSEN DZODZAIEV/PAP/EPA

> Rosyjski generał Iwan Popow, odsunięty za krytykę najwyższego dowództwa, po dwóch latach zostaje przywrócony do służby. Nie wróci jednak na swoje poprzednie stanowisko, a pokieruje jednym z okrytych ponurą sławą oddziałów "Sztorm Z", wykorzystywanych do potwornych "szturmów mięsnych". Według ekspertów, to "w praktyce wyrok śmierci".

> Były gubernator obwodu kurskiego na zachodzie Rosji Aleksiej Smirnow został zatrzymany - poinformowała rosyjska gazeta "Wiedomosti". Według rosyjskiego MSW jest on podejrzanym w sprawie dotyczącej przywłaszczenia środków podczas budowy fortyfikacji na granicy z Ukrainą.

> Duńscy żołnierze mają wkrótce pojechać na Ukrainę, by uczyć się od ukraińskich wojskowych nowoczesnych technik walki z wykorzystaniem dronów. Szczegóły opisał dowódca duńskiej armii generał dywizji Peter Harling Boysen.