Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim

Władimir Putin
Biały Dom: Zełenski i Putin wyrazili wolę, aby rozmawiać
Źródło: TVN24
Putin zgodził się na rozpoczęcie następnego etapu pokojowego - przekazał Biały Dom. Jego rzeczniczka podkreśliła, że USA starają się, by do spotkania Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego doszło "jak najszybciej".

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że Putin zgodził się na rozpoczęcie następnego etapu procesu pokojowego, to jest na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. - Będziemy pracować nad tym, by doszło do niego jak najszybciej - zapewniła.

Putin miał zgodzić się na spotkanie podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem USA. Leavitt dodała, że sekretarz stanu USA Marco Rubio, wiceprezydent J.D. Vance i specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff będą koordynować działania z Ukrainą i Rosją, by do spotkania Putina i Zełenskiego doszło jak najszybciej.

Karoline Leavitt
Karoline Leavitt
Źródło: TVN24

Podkreśliła, że po spotkaniu dwustronnym może odbyć się szczyt trójstronny - z udziałem prezydenta Trumpa.

Amerykańskich żołnierzy nie będzie w Ukrainie

Rzeczniczka Białego Domu oświadczyła także, że Stany Zjednoczone mogą pomóc w koordynacji gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, a prezydent Donald Trump polecił swojemu zespołowi ds. bezpieczeństwa narodowego współpracę z Europą.

- Prezydent jednoznacznie stwierdził, że żołnierze amerykańscy nie pojawią się w Ukrainie, ale z pewnością możemy pomóc w koordynacji i być może zapewnić naszym europejskim sojusznikom inne środki gwarancji bezpieczeństwa - powiedziała Leavitt.

Trump uderza w jednego z europejskich liderów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump uderza w jednego z europejskich liderów

Potwierdziła tym samym wcześniejsze słowa Trumpa, który w wywiadzie dla Fox News zapewnił, że żołnierzy amerykańskich nie będzie w Ukrainie w ramach gwarancji bezpieczeństwa. - Macie moje zapewnienie, a jestem prezydentem - podkreślił.

Ukraina i Rosja będą "trochę niezadowolone"

Rzeczniczka Białego Domu była pytana o to, czy Rosja zgodzi się na obecność sił NATO na terytorium Ukrainy. Zaznaczyła, że prezydent USA Donald Trump prowadzi rozmowy na ten temat z liderami Rosji i Ukrainy.

Leavitt dodała, że opracowane mają zostać ramy gwarancji bezpieczeństwa, które będą do zaakceptowania przez strony i które pomogą w zagwarantowaniu długotrwałego pokoju.

Rzeczniczka Białego Domu przekazała, że Waszyngton widzi postępy z obu stron, Rosji i Ukrainy, jeśli chodzi o proces pokojowy. Oceniła, że obie strony będą "trochę niezadowolone" z porozumienia pokojowego.

- Prezydent Trump od zawsze mówi, że aby osiągnąć dobre porozumienie, obie strony będą musiały wyjść z tego trochę niezadowolone - powiedziała Leavitt. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PAVEL BEDNYAKOV/AP POOL

Udostępnij:
TAGI:
USAWładimir PutinWołodymyr Zełenski
Czytaj także:
Zoo Londyn
Lemury już stanęły na wadze, sajmiri będą oszukiwać
METEO
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Brama wyłamana, na miejscu policyjni antyterroryści i strażacy
WARSZAWA
imageTitle
Grali jak z nut. Świątek i Ruud mają półfinał
EUROSPORT
Iga Świątek i Casper Ruud podczas US Open
Dwie wygrane w dwie godziny. Świątek i Ruud w grze o tytuł US Open [RELACJA]
EUROSPORT
Budapeszt
"Pierwszy wybór" Amerykanów. To tu może dojść do spotkania Putin - Zełenski
Świat
Władimir Putin
Putin jak "ogr u bram". "Musi nadal pożerać"
Świat
Jemen
Powódź w stolicy i w ważnym porcie. Ranni i duże szkody
METEO
Tak jest
"USA uczestniczą w dzieleniu Ukrainy"
Świat
Budowa trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego
Budowa trasy tramwajowej wkracza w kolejną fazę. Duże zmiany na Grójeckiej
WARSZAWA
Marco Rubio
"Będą pracować od świtu do zmierzchu". Opracują gwarancje dla Ukrainy
Świat
imageTitle
Zmęczenia nie było widać. Świątek przywitała się z US Open wygraną
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Zostały uznane za wątpliwe". Kontrola w tym tygodniu
BIZNES
Burza, chmury, możliwy deszcz, pochmurnie, groźna pogoda
Przelotny deszcz i lokalne burze. Pogoda na jutro
METEO
Aleksandra
Choroba codziennie odbiera sprawność 5-letniej Oli. "Muszę krzyczeć głośniej"
Polska
imageTitle
Nie doszedł do siebie. Lider rankingu poza turniejem mikstów US Open
EUROSPORT
shutterstock_2332496477
Tajemnicze zakłócenia. Wydano ostrzeżenia
BIZNES
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
Brak Polski na szczycie w USA. Rzecznik MSZ: sam się zastanawiałem...
Polska
Kontrola graniczna, lotnisko Chopina
W kolejce do kontroli paszportowej robiła zdjęcia, lotnisko opuściła z mandatem
WARSZAWA
imageTitle
Wielkie gwiazdy w zupełnie nowym turnieju miksta. US Open zaskoczy
EUROSPORT
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Koszykarze Legii upominają się o nową halę. Prezydent odpowiada
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk apeluje w sprawie Nawrockiego
Polska
Konkret24. Koalicja chętnych, czyli kto? Po co powstała? Wyjaśniamy
Koalicja chętnych. Kto i w jakim celu się spotykał
Zuzanna Karczewska
Zaspy gradu
Zaspy gradu na ulicach. "Tak silnej burzy nie było tutaj od 20 lat"
METEO
imageTitle
Lewandowski coraz bliżej powrotu na boisko. "Ma znaleźć się w kadrze"
EUROSPORT
Wjechał na chodnik i wyprzedził kilka samochodów
Wjechał na chodnik, żeby wyprzedzić samochody. Nagranie
Szczecin
Giorgia Meloni
Premierka Włoch reaguje na słowa kanclerza Niemiec. Nagranie hitem sieci
Świat
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Powiedział 88-latce, że dostanie pieniądze. Zniknął z jej oszczędnościami
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
Pobił przechodnia, a potem zaatakował policjantów
Opole
W wypadku zginął 16-letni motocyklista
Zginął 16-letni motocyklista
WARSZAWA
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Dotacja KPO dla prezydenta Krakowa? "Jawne kłamstwa". Jest pozew
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica