Łukaszenka w pierwszym wystąpieniu po przejęciu samolotu

Białoruska sekcja Radia Swoboda przekazała, że to "na rozkaz prezydenta Alaksandra Łukaszenki wojskowy myśliwiec został wysłany do eskorty pasażerskiego samolotu", który w chwili otrzymania wiadomości (o bombie) znajdował się w pobliżu granicy z Litwą.

Łukaszenka: działałem legalnie

"Ta strategia jest kluczowa dla kraju"

- Informacja o zmuszeniu do lądowania przez myśliwiec to absolutne kłamstwo – mówił Łukaszenka. Jak powiedział, "zadanie myśliwca to zabezpieczenie łączności i sprowadzenie samolotu do lądowania w przypadku sytuacji krytycznej". Białoruski przywódca utrzymywał, że inne lotniska "nie przyjęły samolotu".