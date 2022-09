"Zero tolerancji". Papież o przestępstwach seksualnych w Kościele

Papież Franciszek w wywiadzie dla portugalskiego oddziału CNN, pytany o przestępstwa seksualne w Kościele katolickim stwierdził, że "ma zero tolerancji". Dodał, że bierze na siebie odpowiedzialność za zakończenie wykorzystywań seksualnych przez duchownych.

W wywiadzie udzielonym CNN papież Franciszek stwierdził, że w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych w Kościele katolickim "nie wierzy, by celibat odegrał rolę".

Papież: potworność mężczyzny lub kobiety Kościoła, którzy są psychicznie chorzy

Podkreślił, że "nie zaprzecza" tym przypadkom. - Nawet jeśli byłby to tylko jeden przypadek, byłoby to potworne. Bo ty, księże, ty zakonnico, powinnaś zabrać tego chłopca, tę dziewczynkę do Boga, a nadużyciem niszczysz mu życie. A później ta ofiara przychodzi i pyta, czy winny jest temu celibat. Tu nie chodzi o celibat - powiedział papież.