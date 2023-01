Policjant spalony w Peru w czasie protestów. W ciągu jednego dnia zginęło 17 osób

Pogłębia się kryzys polityczny w Peru. We wtorek w swoim samochodzie zginął policjant, a inni został zaatakowany. Dzień wcześniej w protestach wywołanych po obaleniu prezydenta Pedro Castillo zginęło 17 cywilów.

We wtorek nad ranem w mieście Juliaca doszło do ataku na oficera policji. Funkcjonariusz zginął w swoim samochodzie w wyniku podpalenia. Nieznane osoby zaatakowały również innego policjanta. Z licznymi obrażeniami głowy został przetransportowany do szpitala. Wysoki urzędnik ministerstwa spraw wewnętrznych Jorge Angulo powiedział, że władze zbierają informacje na temat "makabrycznego ataku". - Sekcja zwłok w pełni określi formę i okoliczności, w jakich został ranny i praktycznie spalony żywcem - powiedział.