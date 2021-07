Iskra, która zapoczątkuje zmiany? "Reżim militaryzuje ulice"

Kuba przeżywa najgłębszy od 30 lat kryzys gospodarczy. Sytuację na wyspie dodatkowo pogarsza pandemia. W niedzielę doszło na wyspie do antyrządowych protestów , według opozycyjnych portali internetowych, największych od 1994 roku. Agencja Reutera napisała, że tysiące Kubańczyków wyszło na ulice, by wyrazić frustrację z powodu ograniczeń pandemicznych, tempa szczepień przeciwko CVID-19 i zaniedbań rządu. Uczestnicy demonstracji wznosili m.in. okrzyki "Wolność" i "Precz z dyktaturą".

Dziennik "Granma", organ Komunistycznej Partii Kuby, podsumowując niedzielne zamieszki potwierdza, że miały one pierwotnie pokojowy charakter, a chaos został wywołany przez grupę prowokatorów. Wydawany w Hawanie dziennik twierdzi, że inicjatorzy zamieszek to amerykańscy wysłannicy, którzy wykorzystali pandemię do realizacji swojego głównego celu: obalenia rządów komunistycznych na Kubie. "Ci kontrrewolucjoniści próbują wywrócić porządek w czasie, kiedy Kuba walczy nie tylko z COVID-19, ale też od ponad 60 lat z blokadą gospodarczo-handlową i finansową, którą utrzymują wobec niej USA" - czytamy w gazecie.