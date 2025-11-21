Logo strona główna
Świat

Prokurator generalny Hiszpanii skazany, dwa lata zakazu sprawowania urzędu

Sąd Karny i Administracyjny Hiszpanii (Audiencia Nacional)
Sąd Karny i Administracyjny Hiszpanii (Audiencia Nacional). Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Prokurator generalny Alvaro Garcia Ortiz dostał dwa lata zakazu sprawowania urzędu w bezprecedensowym procesie, dotyczącym ujawnienia poufnych informacji ze śledztwa przeciwko partnerowi opozycyjnej polityczki Isabel Diaz Ayuso.

Oprócz zakazu sprawowania urzędu, sąd nałożył na Garcię Ortiza karę pieniężną w wysokości 7,2 tysiąca euro. To pierwszy wyrok skazujący prokuratora generalnego w historii demokratycznej Hiszpanii. Przebieg i wynik tego procesu miały dużą wagę polityczną.

Prokurator generalny, mianowany w 2022 r. przez socjalistyczny rząd Pedro Sancheza, konsekwentnie utrzymywał, że jest niewinny. Bronili go również przedstawiciele rządu, wyrażając "pełne zaufanie" dla Garcii Ortiza i czekając na wyrok sądu.

Pierwszy taki proces. Oskarżonym szef krajowej prokuratury
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pierwszy taki proces. Oskarżonym szef krajowej prokuratury

Kolejny cios wymierzony w rząd Sancheza

Poufne informacje dotyczyły śledztwa w sprawie oszustw podatkowych Alberto Gonzaleza Amadora, partnera szefowej Wspólnoty Madrytu Isabel Diaz Ayuso, która należy do opozycyjnej Partii Ludowej (PP).

Sąd zdecydował, że Garcia Ortiz ma zapłacić Gonzalezowi Amadorowi 10 tysięcy euro zadośćuczynienia za straty moralne.

Wyrok dla prokuratora generalnego to kolejny cios wymierzony w rząd Sancheza po aferach korupcyjnych, w które zamieszani są żona premiera i jego byli najbliżsi współpracownicy z Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE).

Sanchez, który przebywał w czwartek w Ceucie, hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej, w związku z otwarciem nowego terminalu morskiego, nie skomentował jeszcze wyroku.

pc

Autorka/Autor: asty/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters Archive

HiszpaniaPedro Sanchez
