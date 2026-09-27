Prezydent Serbii rezygnuje. "Jestem wdzięczny obywatelom"
O swojej decyzji Aleksandar Vuczić poinformował w niedzielę na konferencji prasowej. - Jestem wdzięczny obywatelom, którzy dwukrotnie obdarzyli mnie zaufaniem. Dzisiaj składam rezygnację - powiedział.
Chce zostać premierem
Serbska Partia Postępowa (SNS) ogłosiła wcześniej, że ustępujący prezydent jest jej kandydatem w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Odbędą się one 25 października. Vuczić jest współzałożycielem i byłym przewodniczącym SNS.
Ustawa przewiduje, że w przypadku rezygnacji prezydenta jego obowiązki przejmuje tymczasowo przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, w tym przypadku - była premier Ana Brnabić z SNS.
Vuczić pełnił funkcję premiera od 2014 do 2017 roku. W 2017 został prezydentem, a obecna kadencja jest jego drugą i ustawowo ostatnią.
Źródło: PAP