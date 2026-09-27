Prezydent Francji Emmanuel Macron i prezydent Serbii Aleksandar Vučić w Paryżu (9.04.2025 r.) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ANDREJ CUKIC/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

O swojej decyzji Aleksandar Vuczić poinformował w niedzielę na konferencji prasowej. - Jestem wdzięczny obywatelom, którzy dwukrotnie obdarzyli mnie zaufaniem. Dzisiaj składam rezygnację - powiedział.

Chce zostać premierem

Serbska Partia Postępowa (SNS) ogłosiła wcześniej, że ustępujący prezydent jest jej kandydatem w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Odbędą się one 25 października. Vuczić jest współzałożycielem i byłym przewodniczącym SNS.

Ustawa przewiduje, że w przypadku rezygnacji prezydenta jego obowiązki przejmuje tymczasowo przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, w tym przypadku - była premier Ana Brnabić z SNS.

Vuczić pełnił funkcję premiera od 2014 do 2017 roku. W 2017 został prezydentem, a obecna kadencja jest jego drugą i ustawowo ostatnią.