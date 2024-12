Wprowadził stan wojenny, tłumaczy dlaczego. "Nie poddam się"

Prezydent Korei Południowej ogłosił 3 grudnia wieczorem stan wojenny, który po sześciu godzinach zniósł pod naciskiem Zgromadzenia Narodowego. W sobotę partia opozycyjna planuje podać pod głosowanie wniosek o impeachment głowy państwa. Jun Suk Jeol jest pierwszym urzędującym prezydentem Korei Południowej z zakazem opuszczania kraju . Środek ten został zastosowany po objęciu go śledztwem w związku z zarzutami m.in. zamachu stanu i nadużycia władzy.

Przemówienie głowy państwa. "Nie poddam się"

W czwartkowym przemówieniu telewizyjnym Jun oznajmił, że wykorzystał swoje prezydenckie uprawnienia do ogłoszenia stanu wojennego "w celu ochrony narodu i normalizacji spraw państwowych przeciwko opozycji, która stała się potworem niszczącym konstytucyjny porządek liberalnej demokracji". - Skorzystanie przez prezydenta z prawa do ogłoszenia nadzwyczajnego stanu wojennego jest aktem sprawowania rządów, który nie podlega kontroli sądowej, podobnie jak korzystanie z prawa do ułaskawienia i wykonywanie uprawnień dyplomatycznych - mówił Jun, oceniając, że jego decyzja nie może być interpretowana jako akt zamachu stanu.