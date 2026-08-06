Świat Prezydent Iranu: komunikacja z najwyższym przywódcą jest "bardzo utrudniona"

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian w Moskwie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Komunikacja z nim (najwyższym przywódcą Modżtabą Chameneim) jest obecnie bardzo utrudniona, ale jego obecność stanowi dla nas w każdym razie ogromny atut, który pozwala nam działać dalej - powiedział prezydent Iranu Masud Pezeszkian w przemówieniu telewizyjnym.

Modżtaba Chamenei ani razu nie pojawił się publicznie od czasu objęcia 8 marca stanowiska najwyższego przywódcy i wypowiada się wyłącznie za pośrednictwem komunikatów przypisywanych mu przez media.

Masud Pezeszkian Źródło zdjęcia: Iranian Presidency/Anadolu/Getty Images

Według amerykańskich źródeł wywiadowczych został on poważnie ranny w tym samym ataku, w którym zabity został jego ojciec, Ali Chamenei i cały czas przechodzi rekonwalescencję.

Trudne relacje między Pezeszkianem i Chameneim

Pezeszkian nie wyjaśnił, czy powodem "utrudnionej komunikacji" jest stan zdrowia Chameneiego, czy też była to aluzja do podobno trudnych relacji między nimi. Emigracyjna i opozycyjna wobec władz w Teheranie stacja Iran International podała we wtorek, powołując się na źródła, że spotkanie Pezeszkiana z Chameneim wyglądało zupełnie inaczej, niż w połowie maja przedstawiał je irański prezydent.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nowe doniesienia o stanie Chameneiego. Nie może rządzić

Według Iran International Pezeszkian został zabrany w nieznane miejsce i tam mógł jedynie przez kilka minut porozmawiać z Chameneim, od którego odgrodzony był przyciemnioną szybą.

Modżtaba Chamenei na wielkim billboardzie (13.03.2026) Źródło zdjęcia: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Na to, że relacje między Pezeszkianem a Chameneim mogą nie być dobre, może też wskazywać fakt, że biuro najwyższego przywódcy zdementowało w środę jako "całkowicie fałszywe" krążące w internecie pogłoski, jakoby Pezeszkian ponownie groził swoją rezygnacją, a Chamenei miał go ostrzec, że tym razem zostanie ona przyjęta.