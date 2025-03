Prezydent o wydatkach na obronność. "Złożyłem wniosek"

Prezydent podkreślił, że jeśli wszyscy sojusznicy NATO nie zwiększą wydatków na obronność, to prezydent Rosji Władimir Putin może zdecydować o zaatakowaniu kolejnego państwa. - Chodzi o to, żeby Sojusz Północnoatlantycki był w stanie zbudować dostateczny potencjał odstraszania, aby nie tylko Rosja, ale aby nikt nie zaatakował krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie tylko tych, które znajdują się w pobliżu Rosji, ale żadnego kraju Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo taka jest idea Sojuszu - podkreślił.

- Musimy odtworzyć nasz potencjał i to jest dzisiaj główne zadanie nie tylko Polski, ale w ogóle NATO i o tym rozmawialiśmy tutaj też z panem sekretarzem generalnym. To jest kwestia odbudowy też przemysłu zbrojeniowego w Europie, jako przecież również gałęzi gospodarki, jako i tworzenia miejsc pracy. Skorzystajmy z tej okazji, żeby dać pracę ludziom, żeby wzmocnić się gospodarczo poprzez wydatkowanie środków na produkcję militarną - kontynuował Duda.

Duda o zakończeniu wojny w Ukrainie

W trakcie konferencji prezydent mówił też o dalszym wsparciu dla Ukrainy i warunkach "sprawiedliwego i trwałego pokoju". - Dzisiaj trzeba rzeczywiście doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie , ale co jest niezwykle ważne, ona się musi zakończyć sprawiedliwym i trwałym pokojem. Dla nas w Polsce trwały oznacza także taki, który nie zostanie przez Rosję więcej naruszony. To jest dla nas trwały pokój i na tym nam najbardziej zależy, dlatego jesteśmy oczywiście gotowi wspierać Ukrainę i wspieramy Ukrainę cały czas - stwierdził Duda.

Duda podkreślił, że do zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainy potrzebna jest współpraca euroatlantycka. - Fundamentalne znaczenie ma utrzymanie więzi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Mamy nadzieję, że impas, który powstał w relacjach między przywódcami Stanów Zjednoczonych i Ukrainy zostanie przełamany. Ja już kilkakrotnie zachęcałem naszego kolegę, partnera Wołodymyra Zełenskiego do tego, żeby wrócił spokojnie do stołu negocjacji z prezydentem Donaldem Trumpem. Jest to dla Ukrainy niezbędne, aby można ją było ocalić i wspierać w dziele zakończenia wojny i odbudowy - tłumaczył Duda.