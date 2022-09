Prezydent Andrzej Duda rozpoczął podróż po zachodniej Afryce

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął trzydniową podróż po zachodniej Afryce. We wtorek rano przybył do stolicy Nigerii - Abudży, a odwiedzi również Wybrzeże Kości Słoniowej i Senegal. W planach prezydenta są między innymi rozmowy na temat dostaw surowców energetycznych do Polski, rosyjskiego szantażu żywnościowego i rosyjskiej propagandy.

W Abudży zaplanowano spotkanie polskiego przywódcy z prezydentem Nigerii Muhammadu Buharim. Tego samego dnia prezydent Duda weźmie udział w spotkaniu "New Avenues of Polish-Nigerian Cooperation" z przedstawicielami nigeryjskiego biznesu, absolwentami polskich uczelni oraz władzami lokalnymi.

Kumoch: będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób przeciwdziałać rosyjskiemu szantażowi żywnościowemu

- Rozmowy będą także dotyczyły oczywiście współpracy gospodarczej - również w kwestiach surowcowych. Będą na miejscu przedstawiciele Orlenu i PGNiG. Przynajmniej dwa z tych trzech państw to kraje, które są dostarczycielami surowców - szczególnie Nigeria, a Senegal to kolejny otwierający się rynek, na który zostaliśmy zaproszeni do tego, by brać udział, pomagać, współpracować w rozpracowywaniu złóż senegalskich - powiedział szef BPM.