Prezydent Duda w Radzie Bezpieczeństwa ONZ: od czasu rosyjskiej inwazji żyjemy w epoce niepewności

Prezydent Andrzej Duda podczas debaty otwartej na temat Ukrainy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ powiedział, że "24 lutego 2022 roku to data, kiedy świat jaki znaliśmy do tej pory, zmienił się bezpowrotnie". Dodał, że od czasu rosyjskiej inwazji "żyjemy w epoce niepewności".

- Patrząc z perspektywy mojego regionu, 24 lutego 2022 roku to data, kiedy świat jaki znaliśmy do tej pory, zmienił się bezpowrotnie. Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę stała się momentem definiującym geopolitykę, przekształcając całokształt europejskiego bezpieczeństwa oraz obracając w niwecz same podwaliny naszego systemu międzynarodowego - powiedział prezydent Duda.