Premierka Danii zirytowana niechcianą poradą na temat urody. "Litości"
Duńska premierka Mette Frederiksen odrzuciła nieproszoną ofertę dotyczącą korekty nosa. Na swoim koncie na Instagramie opublikowała w poniedziałek zrzut ekranu z wiadomości, jaką otrzymała od specjalisty medycyny estetycznej. I skomentowała: "Ostatnią rzeczą, jaką usłyszałam wczoraj, kiedy wyjeżdżaliśmy z Kijowa, był dźwięk syreny alarmowej. Wojna w Europie trwa. Tymczasem jedną z pierwszych wiadomości, jakie dostałam po powrocie do Danii, było to. Litości". Lekarz, którego nazwiska nie ujawniła, proponował, że może "poprawić" wygląd jej nosa, na którym jest znamię. Riposta premierki była dosadna: "O nie. Jestem zadowolona ze swojego ciała. Nie potrzebuję chirurga plastycznego płci męskiej, by mieć opinię na ten temat".
Mette Frederiksen krytykowana za wygląd
Frederiksen, która od 2019 roku zasiada na czele duńskiego rządu, przyznała we wpisie, że często bywa krytykowana z powodu swojej urody. "Straciłam rachubę, ile wiadomości otrzymałam przez lata na temat mojego wyglądu" - napisała. 48-latka wyjawiła też w poście, że otrzymywała komentarze, w których wytykano jej "brzydkie zęby, cienkie włosy, brzydkie znamię na nosie czy doradzano botoks".
Oznajmiła, że nie ingeruje w to, co inni robią ze swoim ciałem, ale ona ze swoim "czuje się dobrze", zwłaszcza jako kobieta, "która zbliża się do pięćdziesiątki". Stwierdziła, że nie ma nic przeciwko otrzymywaniu wiadomości, ale prosi, by dotyczyły ważniejszych tematów. "Nie mojego nosa". Dodała na koniec z przekąsem, że wysyła "ciepłe myśli" wszystkim, którzy muszą znosić na co dzień "idealne niedoskonałości" u innych.