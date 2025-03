Prace przy szpitalnym oknie papieża. Czy Franciszek "szykuje niespodziankę"?

Pojawiły się szanse na to, że papież Franciszek, po ponad pięciu tygodniach pobytu w rzymskiej poliklinice Gemelli, pokaże się wiernym w oknie na dziesiątym piętrze. Nadzieje rozbudziła zarejestrowana przez media obecność watykańskich żandarmów i techników, którzy mierzyli okno. Być może po to, by zainstalować tam podest.