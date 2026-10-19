Świat Pożar w bazie wojskowej. 19 osób w stanie krytycznym Filip Czekała |

Kanada. Pożar w bazie wojskowej Wainwright w stanie Alberta Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: EPA/Walter Tychnowicz

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W bazie wojskowej Wainwright w prowincji Alberta w zachodniej Kanadzie, około 200 kilometrów od Edmonton, doszło w sobotę do pożaru, który rozpoczął się od tlącej się trawy. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się na terenie poligonu w bazie wojskowej w Albercie, gdzie żołnierze prowadzili ćwiczenia – poinformowały w niedzielę władze. Trwa ustalanie przyczyn zaprószenia ognia.

- Z pewnością nie wierzymy, aby to było związane z infrastrukturą paliwową czy gazową, ani z interwencją z zewnątrz - powiedział generał dywizji Wade Rutland, dodając, że mieszkańcy okolic bazy wojskowej słyszeli eksplozje, gdy wybuchał pożar.

Strażacy walczą z ogniem po pożarze w bazie sił kanadyjskich Wainwright Źródło zdjęcia: EPA/Walter Tychnowicz

Płomienie rozchodziły sie błyskawicznie

Generał Rutland poinformował również, że w bazie trwały w sobotę ćwiczenia oddziałów, które są przygotowywane do szybkiego transportu w dowolne miejsce na świecie. Brali w nich udział żołnierze, który w kwietniu lub maju 2027 r. mają dołączyć do kanadyjskiego kontyngentu na Łotwie. Żołnierze ćwiczyli m.in. z bojową amunicją i granatami ręcznymi.

Lokalne władze przekazują mediom aktualizację po pożarze w bazie sił kanadyjskich Wainwright Źródło zdjęcia: EPA/Walter Tychnowicz

W chwili wybuchu pożaru w ćwiczeniach brało udział 85 żołnierzy.

Podmuchy silnego wiatru występujące podczas ćwiczeń w ciągu kilkudziesięciu sekund przemieściły płomienie o kilometr. Szacuje się, że wiatr miał w porywach blisko 100 km/h.

- Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem - przyznał Rutland.

Zginął sierżant i trzech szeregowych

Ofiary śmiertelne to: sierżant Morgan Wong oraz szeregowi Shaun Farrell, Aidan Goulding i Hayden Lykkemark.

Bukiet kwiatów na ogrodzeniu przy głównym wejściu do bazy wojskowej w Wainwright Źródło zdjęcia: EPA/Walter Tychnowicz

Premier Alberty, Danielle Smith, przekazała, że ​​wielu poszkodowanych będzie wymagało "tygodni, a nawet miesięcy" specjalistycznej, intensywnej opieki medycznej.

Jak relacjonował premier Kanady Mark Carney, wojskowi i cywilni strażacy walczyli z ogniem przez całą noc w "jednych z najtrudniejszych warunków, jakie można sobie wyobrazić".

Wozy strażackie widoczne na miejscu zdarzenia Źródło zdjęcia: EPA/Walter Tychnowicz

Na miejscu pracowały 22 karetki pogotowia oraz osiem śmigłowców medycznych. Poszkodowani trafili do szpitali w Edmonton, Wainwright, Calgary i Red Deer.

W 2021 roku w bazie wojskowej CFB Wainwright stacjonowało 1310 osób - zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Na terenie bazy znajduje się Kanadyjskie Centrum Szkolenia Manewrowego (Canadian Manoeuvre Training Centre), w którym prowadzone są scenariusze szkoleniowe i ćwiczenia dla armii. Osoby poszkodowane w sobotnim pożarze pochodziły z różnych baz wojskowych z całego kraju.