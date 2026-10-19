Pożar w bazie wojskowej. 19 osób w stanie krytycznym
W bazie wojskowej Wainwright w prowincji Alberta w zachodniej Kanadzie, około 200 kilometrów od Edmonton, doszło w sobotę do pożaru, który rozpoczął się od tlącej się trawy. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się na terenie poligonu w bazie wojskowej w Albercie, gdzie żołnierze prowadzili ćwiczenia – poinformowały w niedzielę władze. Trwa ustalanie przyczyn zaprószenia ognia.
- Z pewnością nie wierzymy, aby to było związane z infrastrukturą paliwową czy gazową, ani z interwencją z zewnątrz - powiedział generał dywizji Wade Rutland, dodając, że mieszkańcy okolic bazy wojskowej słyszeli eksplozje, gdy wybuchał pożar.
Płomienie rozchodziły sie błyskawicznie
Generał Rutland poinformował również, że w bazie trwały w sobotę ćwiczenia oddziałów, które są przygotowywane do szybkiego transportu w dowolne miejsce na świecie. Brali w nich udział żołnierze, który w kwietniu lub maju 2027 r. mają dołączyć do kanadyjskiego kontyngentu na Łotwie. Żołnierze ćwiczyli m.in. z bojową amunicją i granatami ręcznymi.
W chwili wybuchu pożaru w ćwiczeniach brało udział 85 żołnierzy.
Podmuchy silnego wiatru występujące podczas ćwiczeń w ciągu kilkudziesięciu sekund przemieściły płomienie o kilometr. Szacuje się, że wiatr miał w porywach blisko 100 km/h.
- Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem - przyznał Rutland.
Zginął sierżant i trzech szeregowych
Ofiary śmiertelne to: sierżant Morgan Wong oraz szeregowi Shaun Farrell, Aidan Goulding i Hayden Lykkemark.
Premier Alberty, Danielle Smith, przekazała, że wielu poszkodowanych będzie wymagało "tygodni, a nawet miesięcy" specjalistycznej, intensywnej opieki medycznej.
Jak relacjonował premier Kanady Mark Carney, wojskowi i cywilni strażacy walczyli z ogniem przez całą noc w "jednych z najtrudniejszych warunków, jakie można sobie wyobrazić".
Na miejscu pracowały 22 karetki pogotowia oraz osiem śmigłowców medycznych. Poszkodowani trafili do szpitali w Edmonton, Wainwright, Calgary i Red Deer.
W 2021 roku w bazie wojskowej CFB Wainwright stacjonowało 1310 osób - zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Na terenie bazy znajduje się Kanadyjskie Centrum Szkolenia Manewrowego (Canadian Manoeuvre Training Centre), w którym prowadzone są scenariusze szkoleniowe i ćwiczenia dla armii. Osoby poszkodowane w sobotnim pożarze pochodziły z różnych baz wojskowych z całego kraju.